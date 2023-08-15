ABD'nin Afganistan'dan çekilişini 'Zafer Günü' olarak kutlayan Taliban ABD ve diğer ülkelere kendilerini resmi olarak tanıma çağrısında bulundu

Taliban, ABD'nin iki yıl önce Afganistan'dan çekilmesini "Zafer Günü" olarak adlandırarak kutlamaktadır. 15 Ağustos 2021 tarihinde savaş yorgunu Kabil kenti neredeyse 20 yıl süren çatışmaların ardından Taliban'ın kontrolüne geçti. Bu tarih, artık ülke genelinde bir resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Ancak Afganistan'da kadın haklarına yönelik ciddi ihlallerde bulunan Taliban, iktidara geldikten sonra, ABD Başkanı Joe Biden'a şaşırtıcıbir talepte bulunmuştur.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, "Artık ABD ve diğer ülkelerin hükümetimizi resmen tanıma zamanı geldi çünkü bu, Afgan halkının hakkıdır ve bunu vermeme olumlu bir adım değildir." şeklinde uyarıda bulunmuştur. Taliban, 15 Ağustos'un "işgal" den kurtuluş günü olarak kabul edilmesi gerektiğini ve Afganlar için "onur dolu ve gurur verici" bir gün olduğunu savunmaktadır. Ancak bu iddialı söylemlere rağmen, yeni hükümetin getirdiği hayatın tüm vatandaşlar için idil olduğunu söylemek mümkün değil. Taliban yönetimi yoksul Güney Asya ülkesinde sıkı bir İslam yorumu olan Şeriat'ı dayatmış ve kadınların haklarını sınırlamıştır. Bu durum Birleşmiş Milletler tarafından "cinsiyet apartmanı" olarak adlandırılmaktadır.

Geride bıraktığımız Taliban öncesi döneme dönüp baktığımızda, Afganistan'ın kadın nüfusu için neredeyse başka bir gerçeklik gibi görünüyor. Kadın hakları aktivisti ve 2023 Nobel Barış Ödülü adayı Mahbouba Seraj, "Artık kadın özgürlüğü diye bir şey yok. Afganistan'daki kadınlar yavaşça toplumdan, yaşamdan, her şeyden siliniyor - görüşleri, sesleri, ne düşündükleri, nerede oldukları." diyerek durumu özetliyor. Ancak bu eşitsizliğe rağmen, Mujahid, "kadınların eğitimi ve çalışması sorun değil" şeklinde ifade ediyor ve "bunlar sadece bahaneler" diye ekliyor. Batı dünyası ve Afganistan'da mağlup olan ülkelerin İslam hükümetini kabul etmekte zorlandığını belirten Mujahid, "Üzücü bir şekilde İslam hükümetini kabul etmek Batı dünyası veya Afganistan'da mağlup olan ülkeler için zor olduğundan, bizi tanımaya hazır değiller" diyor.