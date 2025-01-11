ABD, Maduro'nun Tutuklanması İçin 25 Milyon Dolar Ödül Koydu

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun üçüncü altı yıllık görev süresi için yemin ettiği gün, Maduro'nun tutuklanmasını sağlayacak bilgi için 25 milyon dolar ödül koyduğunu açıkladı.

Maduro, 10 Ocak'ta yemin ederek üçüncü dönemine başladı.

Yemin töreni, Venezuela muhalefet liderlerinin suçlamaları ve birçok ülkenin seçimlerle ilgili sorgulamalarıyla gölgelendi.

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello'nun tutuklanması ya da mahkum edilmesini sağlayacak bilgiler için de ödüller konulurken, Savunma Bakanı Vladimir Padrino için de 15 milyon dolara kadar yeni bir ödül teklif edildi.

İngiltere ayrıca aralarında yargıçlar, güvenlik güçleri mensupları ve askeri yetkililerin de bulunduğu 15 üst düzey Venezuelalı yetkiliye "demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ihlallerinin altını oyma" suçlamasıyla yaptırım kararı aldı.

Dışişleri Bakanı David Lammy Maduro rejimini "sahtekar" olarak tanımladı.

Avrupa Birliği (AB) de Cuma günü, "demokrasi ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesine yönelik ilerleme kaydedilmemesi" nedeniyle Venezuela'ya yönelik "kısıtlayıcı tedbirleri" genişlettiğini açıkladı. AB ayrıca 15 Venezuelalı yetkiliye daha yaptırım uyguladı.

Kanada da Dışişleri Bakanı Mélanie Joly'nin Maduro'nun "utanmaz eylemleri" olarak adlandırdığı eylemleri nedeniyle yeni yaptırımlar uyguladığını açıkladı.

Joly, Kanada'nın "demokratik sürecin erozyona uğratılmasına ya da haklarını ifade etmek isteyen vatandaşların baskı altına alınmasına müsamaha göstermeyeceğini" söyledi.

Maduro ve hükümeti, Batılı ülkeler ve muhalefet liderleri tarafından ortaya atılan iddiaların çoğunu defalarca reddetti.

ABD'nin koyduğu ödülde, 2020 yılına kadar uzanan narkotik ve yolsuzluk suçlamalarına atıfta bulunuluyor.

ABD 2020 yılında Maduro ve ülkedeki diğer üst düzey yetkilileri "narko-terörizm" ile ve ABD'yi kokainle doldurmak ve Amerikalıların sağlığını bozmak için uyuşturucuyu bir silah olarak kullanmakla suçladı.

Maduro bu suçlamaları reddetti. ABD ayrıca Maduro'nun özgür ve adil seçimler yapmaya teşvik edilebileceği umuduyla geçici olarak hafiflettiği petrol yaptırımlarını geçen yıl yeniden uygulamaya koydu.

Venezuela Devlet Başkanı ülkesindeki ekonomik çöküşten, gayrimeşru ve emperyalist olarak nitelendirdiği ABD öncülüğündeki yaptırımları sorumlu tuttu. Karşıtları ise onu yolsuzluk ve ekonominin kötü yönetilmesinden sorumlu tutuyor.

'Barış dönemi olacak'

Cuma günü yemin ederek görevine başlayan Maduro, görevdeki üçüncü altı yıllık döneminin bir "barış dönemi" olacağı vaadinde bulundu.

"Bu yeni başkanlık dönemi barış, refah, eşitlik ve yeni demokrasi dönemi olacak" dedi.

"Tarih üzerine yemin ediyorum, hayatım üzerine yemin ediyorum ve bunu yerine getireceğim" diye ekledi.

28 Temmuz seçim sonuçları, Venezuela'nın sol yönetime sahip komşuları Brezilya ve Kolombiya da dahil olmak üzere uluslararası toplum tarafından geniş ölçüde reddedildi.

Yemin töreninde de akredite Venezuela medyasının çoğu içeri alınmadı ve yabancı gazetecilerin ülkeye girişine izin verilmedi.

İran, Çin ve Rusya gibi az sayıda müttefiki kalsa da Maduro dünya sahnesinde giderek yalnızlaşıyor.

Küba ve Nikaragua devlet başkanları yemin töreninde hazır bulunan tek liderlerdi.

62 yaşındaki Devlet Başkanı geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan başkanlık seçimlerinin galibi ilan edilmiş ancak muhalefet ve ABD dahil pek çok ülke bu sonucu reddederek sürgündeki muhalif aday Edmundo Gonzalez'i meşru seçilmiş başkan olarak tanımıştı.

Eylül ayında Venezuela'dan kaçan ve İspanya'da yaşayan Gonzalez, bu ay uluslararası destek toplamak üzere Amerika kıtasını kapsayan bir tura çıktı.

Maduro hükümeti Gonzalez hakkında tutuklama emri çıkarttı ve tutuklanmasını sağlayacak bilgi için 100.000 dolar ödül koydu.

Cuma günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres seçimlerden bu yana "keyfi olarak gözaltına alınan" herkesin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Habere katkıda bulunan: Vanessa Silva, Caracas -Venezula