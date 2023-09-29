ABD'li Yetkili, Genç Kızlara Müstehcen Fotoğraf İsteyen Kişi Sahte Bomba Tehditlerinde Bulundu

ABD'li yetkililer, Perulu Nunez Santos'un genç kızların kendisine müstehcen resimler göndermeyi reddetmesi nedeniyle ABD'deki kamuya açık alanlara 150'den fazla sahte bomba tehdidinde bulunduğunu duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dün yaptıkları açıklamada Perulu Nunez Santos'un genç kızlardan müstehcen fotoğraflar isteyip reddedilmesinin ardından 150'den fazla kamuya açık alana sahte bomba tehdidinde bulunduğunu duyurdu. ABD Başsavcısı Damian Williams dün yaptığı açıklamada, "Şüphelinin aralıksız sahte bomba tehditleri kampanyası, federal ve eyalet yetkililerinin derhal harekete geçmesine neden oldu, kritik kolluk kuvvetleri ve kamu güvenliği kaynaklarını meşgul etti ve bu, ülke genelinde yüzlerce toplulukta korkuya neden oldu" dedi.

FBI: TOPLUMDA KORKU YARATMAYA ÇALIŞAN KİMSEYE TOLERANS GÖSTERİLMEYECEK

FBI Sorumlu Direktör Yardımcısı James Smith ise açıklamasında, Santos'un bomba tehditlerini okullara, hastanelere, havaalanlarına, alışveriş merkezlerine ve Yahudilerin ibadet haneleri olan sinagoglara e-posta yoluyla gönderdiğini ve çocuklar dahil birçok kişiyi mağdur ettiğini söyledi. Smith "FBI, toplumlarımızda korku yaratmaya çalışan hiç kimseye tolerans göstermeyecek ve bu tür eylemlerin faillerini, bulundukları yer ne olursa olsun, parmaklıklar ardına koymak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Santos'un sahte bomba tehditlerinden paylaştığı bir örnekte şu ifadeler yer aldı;

"Yahudi Merkezinin içine birden fazla bomba yerleştirdim. Binaya yerleştirdiğim bombalar birkaç saat içinde patlayacak. Pek çok insan kan gölünde yatacak."

FBI, yürüttüğü araştırma sonucunda Santos'un tehditlerini belirli telefon numaralarından gönderdiğini ve bu numaralardan reşit olmayan çocuklarla uygunsuz sohbetler gerçekleştirdiğini belirledi. Suçlamalara dayanılarak Nunez Santos, Peru'nun Lima kentinde Perulu yetkililer tarafından gözaltına alındı.