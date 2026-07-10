Trump İran ile Ateşkesin Bittiğini Açıkladı: 'Pislikler, Artık Uğraşmak İstemiyorum'

NATO Zirvesi için gittiği Türkiye'de oturduğu bir deri koltuktan seslenen ABD Başkanı Donald Trump, üç hafta önce açtığı müzakere penceresini kapatır gibi yaparak ABD ve İran arasındaki ateşkesin bittiğini ilan etti.

Trump, "Bence bitti. Artık onlarla uğraşmak istemiyorum, onlar pislik" dedi.

Her iki taraf da hiçbir zaman ateşkesi tam olarak uygulamamış olsa da, 17 Haziran'da Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasından bu yana görülmemiş ölçekte saldırılar yeniden başladı.

Washington ve Tahran, üstünlüğü kaptırmayı reddederek çatışmanın tam anlamıyla yeniden canlanmasına doğru hızla ilerliyor gibi görünüyor.

Chicago Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü Robert Pape, "Sorun şu ki Trump, uğradığı stratejik yenilgiyi kabul etmek istemiyor" diyor.

Savaşı tetikleyen unsurların neredeyse tamamı yerli yerinde dururken, Trump yönetiminin açıkladığı hedefler - rejim değişikliğinden nükleer anlaşmaya ve İran'ın balistik füze programını etkisiz hale getirmeye kadar - gerçekleşmedi ve bu konuların çoğunun akıbeti gelecekteki müzakerelere kaldı.

Bu çatışma hem İran'ın etkisini sınırlamak yerine İslam Cumhuriyeti'ni bölgesel bir güce dönüştürdü hem de İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü ve deniz taşımacılığını hedef alma kapasitesi nedeniyle küresel ekonomi üzerindeki baskısını ortaya koydu.

Robert Pape, "Bu savaşın sonucunda İran daha da güçlendi ve bölgedeki güç dengesi değişti" diyor.

Öldürülen, kırılgan ve 86 yaşındaki dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in yerine daha cesur bir isim olan 56 yaşındaki oğlu Mücteba Hameney geçti. Bu süreçte İran'ın lider kadrosu da "ne savaş, ne barış" statükosunu bir kenara bıraktı, ABD üslerine saldırılar düzenledi ve komşu Körfez ülkelerini bombaladı.

Tahran'ın silahlı insansız hava araçları ve balistik füzelerle gerçekleştirdiği yoğun saldırılar, Körfez'in petrol monarşileri nezdinde Amerikan güvenlik şemsiyesine duyulan güveni zayıflatması sonrası Suudi Arabistan'ın bir uzlaşma zirvesi düzenlediği bildiriliyor.

Yine de bu sarsıntı müzakere masasına yansımadı. Zira baskı ve direniş dinamikleri ABD ve İran arasındaki etkileşimlere hala yön veriyor.

14 maddelik Mutabakat Zaptı, hem Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve küresel enerji piyasası üzerindeki baskının hafiflemesini, hem de İran'ın nükleer programı ve bölgesel vekil güçlere verdiği destek gibi daha çetrefilli konularda müzakerelerin başlamasını öngörüyordu.

Ancak nükleer konulara geçmeden önce, Mutabakat Zaptı'nın yorumlanması bile bir rekabet alanına dönüştü. Tahran ve Washington, savaş sonrası düzenin şartlarını belirlemek için birbirleriyle yarışıyor.

Bu rekabet en iyi üç spesifik alan üzerinden anlaşılabilir: Hürmüz Boğazı, Lübnan ve İran'ı savaşı bitirmeye teşvik etmek için önerilen yeniden inşa fonu.

Hürmüz Boğazı bunun en net örneğini sunuyor.

Pape, "(Trump) İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sahibi olmasını kabul edemiyor" diyor, Mutabakat Zaptı imzalandıktan sonra Amerikalı yetkililerin "anlaşmanın çeşitli hükümlerini zayıflatmaya çalışmaya başladığını" söylüyor.

ABD, Umman'la birlikte, Tahran'la koordinasyona daha az bağımlı olacak alternatif bir güzergah oluşturmayı hedefliyor.

Ancak İran, Hürmüz Boğazı'nı yönetmekte ısrarlı.

Berlin'deki Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü'nden misafir araştırmacı Hamidreza Azizi, "Tehran açısından bakıldığında, İran'ın tavizi 60 günlük süre boyunca geçiş ücretlerinden vazgeçmekle sınırlıydı. Deniz geçişini düzenleyen düzenlemelerdeki rolünden feragat etmek değildi" diyor.

Washington, artan askeri varlığı veya alternatif bir güzergahın oluşturulmasını yalnızca seyir serbestisini korumaya yönelik tedbirler olarak görebilir. Ancak Tahran için mesele transit ücretlerinden çok daha fazlası: Hürmüz Boğazı, İran'ın jeopolitik etkisinin kilit unsuru.

Azizi, "Buradaki mesele, İran'ın boğazı yönetmedeki öncü rolünün tanınması. Çünkü alternatif güzergah İran'ın rızası olmadan oluşturulursa, Tahran bunu stratejik bir kozun kaybı olarak görecektir" diyor.

Benzer bir güç mücadelesi Lübnan konusunda da görülüyor.

Mutabakat Zaptı, İran'ın Hizbullah dahil bölgesel vekil gruplarla ilişkilerine dair hiçbir ifade içermese de, anlaşma tüm tarafların askeri operasyonları durdurmasını ve Lübnan'ın egemenliğini garanti etmesini şart koşuyor. Kısa tutulan maddeler, İsrail güçlerinin çekilmesini öngörmüyordu.

Birçok analist, Mutabakat Zaptı'na Lübnan'ın dahil edilmesini İran'ın en büyük kazanımlarından biri olarak yorumladı. Bu durum, daha geniş jeopolitik çatışmaların çözümünde Lübnan'ın merkezi rolünün tanındığını gösteriyordu.

Azizi, "Ancak ABD bunu daha dar bir çerçevede yorumluyor: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün teyidi olarak...Tahran'a ülkenin gelecekteki siyasi sürecinde özel bir rol atfetmek zorunda olmadan..." diyor.

Aynı zamanda Washington, paralel bir diplomatik hat başlatarak bu gelişmeyi sulandırmaya çalıştı. Tahran'ın perspektifinden bakıldığında, ABD arabuluculuğunda hızlanan Lübnan-İsrail görüşmeleri, İran'ı devre dışı bırakma girişimi olarak görülebilir.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması karşılığında İran'ın ne tür bir mali rahatlama bekleyebileceği ve buna hangi koşulların eşlik edeceği de belirsizliğini koruyor. Yaptırımların ne ölçüde ve ne zaman hafifletileceğine, dondurulmuş fonların çözülmesine ilişkin farklı haberler var.

Belki de en tartışmalı olan, Trump'ın en sadık destekçilerini bile alarma geçiren 300 milyar dolarlık (224 milyar sterlin) özel yeniden inşa fonunun duyurulmasıydı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Haziran ayında Körfez ülkelerine yaptığı ziyarette açıkça, İran'a ortak yatırımın; İran'ın füze ve SİHA programlarında değişiklikler ile İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel davranışında bir dönüşüm gibi şartların karşılanmasına bağlı olduğunu belirtti. Bunların hiçbiri orijinal Mutabakat Zaptı'nda yer almıyordu.

Bu yaklaşım, ekonomik teşvikleri İran'ın dış politikasını etkilemenin bir aracı olarak kullanmak üzere tasarlanmış görünüyor.

Anlaşmayı bir zafer olarak sunan İran ise giderek artan şartlar ve koşullara tepki gösteriyor.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, Trump'ın yenilediği son tehditlerini "bir güç göstergesi değil, aksine yıllardır kaba kuvvet, yaptırımlar ve tehditler üzerine kurulu bir politikanın başarısızlığının itirafı; İran milletini diz çöktüremeyen bir politikanın itirafı" olarak nitelendirdi.

Her iki taraf da kendi pozisyonunu savunduğunu düşünüyor ancak aynı eylemler karşı taraf tarafından krizin yeni bir aşamasının başlangıcı olarak yorumlanabiliyor.

Siyaset bilimci Pape, bunu bir "tırmanma tuzağı" olarak tanımlıyor - her sınırlı eylemin karşı taraftan sınırlı bir karşılık doğurduğu bir durum. Böyle bir döngüde, tarafların hiçbiri tam ölçekli bir savaş istemeyebilir ancak yavaş yavaş böyle bir çatışmanın içine çekilebilirler.

Hürmüz, Lübnan ve hatta yatırım fonu, Tahran ile Washington'ın hala karşılıklı tavizlerin getireceği ortak faydalara odaklanmak yerine, savaş sonrası düzeni şekillendirmek için sert bir rekabet içinde kilitli kaldığını gösteriyor. Bu da yıpratıcı çatışmadan çıkış yolunu bulmayı zorlaştırıyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .