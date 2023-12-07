ABD Hava Kuvvetleri Osprey Uçaklarının Kullanımını Durdurdu

ABD Hava Kuvvetleri, Ağustos'ta Avustralya'da ve Kasım'da Japonya'da düşen Osprey tipi uçakların görevlerde kullanımının durdurulduğunu duyurdu.

ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığı Komutanı Korgeneral Tony Bauernfeind, 29 Kasım 2023 tarihinde Japonya'nın Yakushima kenti yakınlarında meydana gelen CV-22 kazasıyla ilgili soruşturma devam ederken riski azaltmak amacıyla Hava Kuvvetleri CV-22 filosunun görevlerde kullanılmasının durdurulması talimatını verdi. Ön soruşturma bilgileri kazaya potansiyel bir malzeme arızasının neden olduğunu göstermektedir, ancak arızanın altında yatan neden şu anda bilinmemektedir. Hava Komandolarımızı arama ve kurtarma çalışmalarında yorulmak bilmeden yardımlarını esirgemeyen Ortak Kuvvetlere ve Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine, Sahil Güvenliğe, kolluk kuvvetlerine ve sivil gönüllülere en içten şükranlarımızı sunarız" denildi.

BİRKAÇ AY ARAYLA İKİ UÇAK DÜŞTÜ

ABD'ye ait Osprey tipi uçak, Ağustos'ta Avustralya'nın Melville Adası'nda düşmüş, 3 kişi hayatını kaybetmiş 5 kişi de yaralanmıştı. Kasım ayının son günlerinde Japonya'nın Yakushima adası yakınlarında da aynı tip uçak düşmüştü. ABD medyası, uçakta bulunan 8 kişinin de yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.