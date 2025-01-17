ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede

ABD, güvenlik endişeleri gerekçesiyle yapay zeka için kullanılan gelişmiş çiplerin ihracatını kısıtlama getirdi.

EKONOMİ VE GÜVENLİK GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, hem ekonomik güç hem de ulusal güvenlik açısından yapay zekanın stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekildi. Bu çerçevede, 'Yapay Zeka Yayılımına İlişkin Geçici Nihai Kural' isimli bir düzenleme yaşama geçirildi.

GÜVENLİK ENDİŞESİ YARATAN ÜLKELERE KISITLAMA

Açıklamaya göre, uluslararası arenada ABD teknolojisinin yayılımı desteklenirken, çip ihracatı güvenlik endişesi yaratan ülkelere kısıtlanacak. Açıklamada, bu ülkelerin eğitim için gerekli yüksek bilgi işlem gücüne ve gelişmiş yapay zeka sistemlerine erişiminin sınırlandırılacağı kaydedildi.

18 ÜLKE KISITLAMALARDAN MUAF TUTULACAK

ABD'nin yeni düzenlemesinden 18 müttefik ve ortak ülkeye muaf tutulacak. Söz konusu ülkeler arasında; Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, İspanya, İsveç ve Tayvan bulunuyor.

İleri düzey grafik işlem birimleri (GPU) bu 18 ülke tarafından lisans şartı aranmaksızın tedarik edilebilecek. Ayrıca, yüksek güvenlik standartlarına sahip kuruluşlar, "Evrensel Doğrulanmış Son Kullanıcı" statüsü alarak ek kolaylıklardan yararlanabilecek.

120 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Müttefik ülkeler dışında kalan ülkeler ile doğrulaması yapılmamış kullanıcılar ise ülke başına sadece 50 bin ileri düzey GPU'ya eş değer tutarda alım gerçekleştirebilecek. Yeni düzenleme, yayımlandığı tarihten 120 gün sonra yürürlüğe girecek.

AVRUPA BİRLİĞİ TEPKİ GÖSTERDİ

Avrupa Birliği'nden (AB) ABD'nin yeni düzenlemesine tepki ise gecikmedi. AB Komisyonu Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen ve Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üye Maros Sefcovic yaptıkları ortak açıklama ile endişelerini ifade etti. Kısıtlama hakkında 'endişeli' olduklarını belirten yetkililer, AB ülkelerinin teknoloji yatırımları üstünde kararın olumsuz etkiler oluşturabileceğini kaydetti.

TÜRKİYE'YE DE KISITLAMA GELECEK

Öte yandan ABD'nin yeni kısıtlamalarında Türkiye'nin de etkileneceği ve 50 bin GPU sınırlamasına tabi ülkeler içerisinde yer aldığı öngörülüyor. Söz konusu durum, Ankara'nın yapay zeka teknolojilerinde ilerleme kaydetmesini etkileyebilecek bir engel olarak değerlendiriliyor.