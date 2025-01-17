Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet titre ve kendine gel

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha CHP'ye seslendi
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"

ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD yönetimi, yapay zeka için kullanılan gelişmiş çiplerin ihracatının sıkılaştırılmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Yapay zeka çiplerinin ihracatına getirilen kısıtlamadan müttefik ülkeler etkilenmezken Türkiye de yasak kapsamına alındı.

ABD, güvenlik endişeleri gerekçesiyle yapay zeka için kullanılan gelişmiş çiplerin ihracatını kısıtlama getirdi.

EKONOMİ VE GÜVENLİK GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, hem ekonomik güç hem de ulusal güvenlik açısından yapay zekanın stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekildi. Bu çerçevede, 'Yapay Zeka Yayılımına İlişkin Geçici Nihai Kural' isimli bir düzenleme yaşama geçirildi.

GÜVENLİK ENDİŞESİ YARATAN ÜLKELERE KISITLAMA

Açıklamaya göre, uluslararası arenada ABD teknolojisinin yayılımı desteklenirken, çip ihracatı güvenlik endişesi yaratan ülkelere kısıtlanacak. Açıklamada, bu ülkelerin eğitim için gerekli yüksek bilgi işlem gücüne ve gelişmiş yapay zeka sistemlerine erişiminin sınırlandırılacağı kaydedildi.

ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede

18 ÜLKE KISITLAMALARDAN MUAF TUTULACAK

ABD'nin yeni düzenlemesinden 18 müttefik ve ortak ülkeye muaf tutulacak. Söz konusu ülkeler arasında; Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, İspanya, İsveç ve Tayvan bulunuyor.

İleri düzey grafik işlem birimleri (GPU) bu 18 ülke tarafından lisans şartı aranmaksızın tedarik edilebilecek. Ayrıca, yüksek güvenlik standartlarına sahip kuruluşlar, "Evrensel Doğrulanmış Son Kullanıcı" statüsü alarak ek kolaylıklardan yararlanabilecek.

ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede

120 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Müttefik ülkeler dışında kalan ülkeler ile doğrulaması yapılmamış kullanıcılar ise ülke başına sadece 50 bin ileri düzey GPU'ya eş değer tutarda alım gerçekleştirebilecek. Yeni düzenleme, yayımlandığı tarihten 120 gün sonra yürürlüğe girecek.

AVRUPA BİRLİĞİ TEPKİ GÖSTERDİ

Avrupa Birliği'nden (AB) ABD'nin yeni düzenlemesine tepki ise gecikmedi. AB Komisyonu Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen ve Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üye Maros Sefcovic yaptıkları ortak açıklama ile endişelerini ifade etti. Kısıtlama hakkında 'endişeli' olduklarını belirten yetkililer, AB ülkelerinin teknoloji yatırımları üstünde kararın olumsuz etkiler oluşturabileceğini kaydetti.

ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede

TÜRKİYE'YE DE KISITLAMA GELECEK

Öte yandan ABD'nin yeni kısıtlamalarında Türkiye'nin de etkileneceği ve 50 bin GPU sınırlamasına tabi ülkeler içerisinde yer aldığı öngörülüyor. Söz konusu durum, Ankara'nın yapay zeka teknolojilerinde ilerleme kaydetmesini etkileyebilecek bir engel olarak değerlendiriliyor.

ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
img

ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede
img

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
img

Kızılcık Şerbeti kadrosuna bomba transfer!
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Eğitim sistemini değiştirmez isek. Daha çok terbiyesiz eğitim sisteminden koyun yetiştirmeye devam ederiz.Teknoloji dilencisi olmaya devam...

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğrucu:

Zübükler yönetirse ülkeyi olacağı budur :))

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

akp iktidarı varken ambargo uygulanır. dedikleri yaptıkları farklı. özellikle medya yalan haber algı ne ararsan.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaci:

Biz hic muttefik olmadıkki.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEvvab:

ABD nin ülkeme yapacağı her türlü ambargo şerefimizdir. onların kuklası olsaydık bu ambargoların olmayacağını çok iyi biliyoruz. hiç sıkıntı yok çok daha iyisini yaparız.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımetinmert06:

yapay zeka ile bizim ne işimiz olur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

iyiki f35 almıyoruz abd den kod engellenince havaalanında maketten farksız kalır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Hatayspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Hatayspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Gerçekleşirse bir ilk olacak: Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.