ABD'de Yolcu Uçağı Havada Gövdesinin Bir Kısmını Kaybetti

ABD’de bir yolcu uçağı havada gövdesinin bir kısmı kopunca, Cuma günü ABD'nin Oregon eyaletine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 Max 9 uçağı, kalkışından 35 dakika sonra, bir pencereyi de içinde alan gövde parçasının kopmasının ardından Portland'a döndü.

Alaska Havayolları uçakta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğunu ve uçağın "güvenli bir şekilde yere indiğini" söyledi.

Havayolu, 65 uçaktan oluşan 737 Max 9 uçak filosunun güvenlik denetimleri için "geçici olarak" kullanım dışı bırakılacağını kaydetti.

Boeing şirketi, olay hakkında daha fazla bilgi toplamaya çalıştıklarını ve soruşturmaya destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Yolcu Diego Murillo, ortaya çıkan boşluğun "buzdolabı kadar geniş" olduğunu ve oksijen maskeleri yukarıdan düşerken patlamayı andıran yüksek bir ses duyduğunu anlattı.

Portland merkezli KPTV'ye, “O sırada bir çocuğun gömleğinin boşluğa çekildiğini ve annesinin uçmaması için onu tuttuğunu söylediler" dedi.?

Uçağın gövdesinin bu bölümü, bazı operatörler tarafından ek acil çıkış kapısı olarak kullanılabiliyor, ancak Alaska Havayolları tarafından bu amaçla kullanılmıyor.

65 uçağın yere indirildiğini açıklayan Alaska Havayolları CEO'su Ben Minicucci, “Uçaklar ancak bakım ve güvenlik denetimlerinin tamamlanmasının ardından hizmete geri sokulacak" ifadelerini kullandı.

Minicucci, uçuş takip verilerine göre acil inişe başladığında 4.876 metrede olan uçaktaki altı mürettebatı çabalarından dolayı tebrik etti.

Basın kuruluşlarına gönderilen fotoğraflarda, uçağın gövdesindeki boşluktan gökyüzünün yanı sıra yalıtım malzemesi ve diğer kalıntılar da görülüyor.

Diğer fotoğraflarda uçağın kopan bölümüne en yakın olan ve yolcuların boş olduğunu söylediği pencere yanı koltuk mindersiz öne doğru eğilmiş görülüyor.

Boeing 737 Max, bir dizi güvenlik sorunu ve soruşturmanın ardından "tarihin en çok incelenen uçağı" olarak kayıtlara geçti.

Boeing verilerine göre yaklaşık 1.300 737 Max uçağı kullanımda.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) geçen ay havayollarına, uçuş kumanda yüzeylerinde gevşek cıvata olması ihtimali nedeniyle Max modellerini denetimden geçirme çağrısı yapmıştı.