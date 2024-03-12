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ABD'de polis, kendisine saldıran 15 yaşındaki otistik çocuğu öldürdü

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Amerika Birleşik Devletleri'nde, 15 yaşındaki otistik bir çocuk, elinde kesici bir bahçe aleti ile polise doğru koşunca polis tarafından vurularak öldürüldü. Olay, San Bernardino ilçesindeki Apple Valley'de meydana geldi. Polis, çocuğun aile üyelerine saldırdığı ve zarar verdiği ihbarı üzerine eve gitti. Polis memurunun, çocuğa 'geri çekil' uyarısında bulunduğu, ancak uyarıya rağmen çocuğun polise doğru koşmaya devam ettiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde polis, elinde kesici bir bahçe aleti ile kendisine doğru koşan 15 yaşındaki otistik çocuğu tabanca ile vurarak öldürdü. .

Resmi makamlara göre, korkunç olayın ardından çekilen vücut kamerası görüntüleri, Cumartesi günü San Bernardino ilçesindeki Apple Valley'den kaçan 15 yaşındaki Ryan Gainer'ın polise doğru koştuğu ve polis tarafından öldürüldüğünü gösteriyor.

Polis memurunun ateş etmeden önce, "Hey geri çekil! Geri çekilmezsen vurulacaksın," dediği duyuluyor.

emniyet yetkilileri,Gainer'in aile üyelerine saldırdığı ve zarar verdiği ihbarı aldıktan sonra polisin eve gittiğini, polisleri görenGainer, elinde keisici aletle polise doğru koştuğunu polisin kendini korumak içinGainer'i öldürmek zorunda kaldığını söyledi.

Polis memurları, sağlık görevlileri gelene kadar ancak genç adama ilk müdahaleyi yaptı fakat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma, devam ediyor.

ABD'de polis, kendisine saldıran 15 yaşındaki otistik çocuğu öldürdü

ABD'de polis, kendisine saldıran 15 yaşındaki otistik çocuğu öldürdü

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Hukuk 3.Sayfa Toplum Dünya Haberler

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