ABD'de 9 yaşındaki kız, saklambaç oynarken dağ aslanı saldırısına uğradı - Haberler

ABD'nin Washington eyaletinde 9 yaşındaki küçük kız, kamp yapılan yerde arkadaşlarıyla saklambaç oynarken 28 Mayıs günü dağ aslanı olarak bilinen bir pumanın saldırısına uğradı. Yüzü dahil olmak üzere vücudunun üst tarafından feci şekilde yaralanan küçük kız, saldırıdan şans eseri sağ kurtuldu.

Washington eyaletindeki Stevens Bölgesi'nde 28 Mayıs Cumartesi günü kilise kampında arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 9 yaşındaki Lily A. Kryzhanivskyy'ye, bir dağ aslanı saldırdı. Saldırı sırasında yüzü ve vücudunun üst kısmından ağır yaralanan küçük kız, hızlı müdahaleyle hastaneye kaldırıldı. Eyalet vahşi yaşam yetkilileri, tüm vücuduna ve özellikle yüzüne yüzlerce dikiş atılan küçük kızın şans eseri ve hızlı müdahale sayesinde kurtulduğunu belirtti.

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Demirören Haber Ajansı / Dünya