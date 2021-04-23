Dünya nefesini tuttu: SpaceX 4 astronotu uzay istasyonuna gönderdi
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Dünya nefesini tuttu: SpaceX 4 astronotu uzay istasyonuna gönderdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 4 astronotu, Launch Complex 39A'dan SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan Crew Dragon uzay aracında altı aylık bir bilim görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 4 astronotu, Launch Complex 39A'dan SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan Crew Dragon uzay aracında altı aylık bir bilim görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) ve ünlü girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX görevi için nefesler tutuldu. NASA ve SpaceX dört astronotu Crew-2 görevi kapsamında uzaya gönderdi. İkisi ABD'li diğerleri Fransız ve Japon olan astronotlar, Falcon 9 roketinde bulunan Dragon kapsülüyle ISS'e gitmek üzere yola çıktı. Florida eyaletindeki Cape Canaveral Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketinde bulunan Dragon kapsülünde ISS'e giden astronotlar; Fransız Thomas Pesquet, Japon Akihiko Hoshide ve ABD'li Shane Kimbrough ile Megan McArthur olduğu belirtildi.Öte yandan, Elon Musk'ın SpaceX'i özel şirket olarak NASA gibi devlet kurumu ile ilk kez bir ortaklık kuruyor.

ASTRONOTLARA ÖZEL MENÜ

Kalkış için kapsülde uzun süre beleyen astronotlar, yaşadıkları stres azaltmak için 'Taş, Kağıt ve Makas' oyunu oynadı. Fransız astronot Thomas Pesquet'ın yanında ıstakoz, dana bourguignon, siyah pirinçli morina, yabani mantarlı patates kekleri ve karamelize armutlu bademli tartlar götürdü. Pesquet konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir Fransız'ı uzaya gönderdiğinizde çok fazla beklenti olur" dedi. ISS'e giden ekibe sadece özel günlerde tüketmek için üç ayrı Fransız aşçılık kurumu menü hazırladı. 


Dünya nefesini tuttu: SpaceX 4 astronotu uzay istasyonuna gönderdi
Dünya nefesini tuttu: SpaceX 4 astronotu uzay istasyonuna gönderdi
Dünya nefesini tuttu: SpaceX 4 astronotu uzay istasyonuna gönderdi
Dünya nefesini tuttu: SpaceX 4 astronotu uzay istasyonuna gönderdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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