Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Yunanistan Başpiskoposu'nun Müslümanlara hakaret etmesine tepki Açıklaması

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un İslam dini ve Müslümanlara hakaret içeren ifadelerine tepki gösterdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "İslam'a zalimce saldıran, İslam'ın din olmadığını siyasi bir parti olduğunu savunan Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un ifadelerini şiddetle kınıyor ve Müslümanlardan resmen özür dilemesini talep ediyoruz." denildi.

"Bu tür açıklamalar, insanlığa hizmet etmiyor. Gizli kinden ve çifte standart politikasından kaynaklanıyor. Yunanistan Başpiskoposu, İslam'a karşı tam bir cehalet içinde." ifadeleri kullanılan açıklamada, İslam'ın Medine Vesikasıyla Müslümanlar ve diğer din mensuplarının birlikte yaşamasının temellerini atan ilk din olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, İslam'ın tüm insanlara ibadet özgürlüğü tanıdığı, mallarını koruduğu ve bu nedenle gayri müslimlerin vatandaşlık haklarına sahip olarak asırlarca İslam ülkelerinde yaşamayı sürdürdüğü kaydedildi.

Yunan Başpiskopos'un ifadelerinin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) İslam dini ve kutsallarını savunmak için üzerine düşen görevi yapması, İslam ülkelerinden de söz konusu açıklamaları kınayıp özür talep etmesi istendi.

Yunanistan Başpiskoposu İeronimos, OPEN TV kanalında katıldığı Yunanistan'ın kurtuluş savaşı ile ilgili bir programda, "İslam'ın bir din olmadığını" ve "Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğunu" söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı