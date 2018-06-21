Dünya Kupası Açılış Maçına Damga Vuran Sarışın Güzel, Cinsel İçerikli Film Yıldızı Çıktı

Dünya Kupası Açılış Maçına Damga Vuran Sarışın Güzel, Cinsel İçerikli Film Yıldızı Çıktı

Rusya ile Suudi Arabistan'ın karşı karşıya geldiği Dünya Kupası açılış karşılaşmasında kameralara takılan ve kendine büyük bir hayran kitlesi edinen güzelin, cinsel içerikli film yıldızı olduğu söylendi.

Dünya Kupası açılış töreninde Moskova'nın Luzhniki Stadı'nda kameralara takılan güzel sarışın, bir anda tüm dünyanın ilgisini çekmişti. En ateşli Dünya Kupası taraftarı olarak adlandırılan kadının ünü Rusya'yı aşarak tüm dünyaya yayıldı.

HAYRANLARI ARAŞTIRIP BULDU

Genç kadının kim olduğunu merak eden hayranları sonunda kimliğine ulaşmayı başardı. Salı günü oynanan Rusya-Mısır maçında kameralar göğsündeki yaka kartına zum yapınca, güzel kadının Natalya Nemchinova isimli cinsel içerikli film yıldızı olduğu ortaya çıktı. Rus güzelin Natali Nemtchinova, Natalia Andreeva, Delilah G, Danica, Amanda, Asya ve Annabell gibi takma isimlerle filmlerde rol aldığı anlaşıldı.

EURO 2016'YA DA GİTMİŞ

Sarışın güzel, Euro 2016 maçlarında da görülmüştü. 2007 yılında katıldığı güzellik yarışmasında Miss Moscow seçilen Natalya'nın Fransa'daki turnuvada da ateşli bir taraftar olarak tribünlerdeki fotoğrafları paylaşıldı.

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YORUMLAR (32)

  • TÜRKÜN GÜCÜ:
    HASTASIYIM BU RUS KIZLARININ YAA BIZIM KIZLARA ON BASARLAR BIZIM KIZLAR COK ŞIMARIK
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  • FORTİNGENCİ:
    nolacadu yanü. . . kız güzel manken. . filmi olur tabü. . . linkü verenüzde baksayduk. .
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  • MERT:
    Ciddiyim abartılacak bi güzellikleri yok bizim karadenizde bundan güzelleri sürüyle ha deceksiniz ki alcak gönüllülük ego kapris onda sizinle hem fikirİM bizimkiler sanki küçük dağları kendileri yaratmış
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