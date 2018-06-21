Dünya Kupası Açılış Maçına Damga Vuran Sarışın Güzel, Cinsel İçerikli Film Yıldızı Çıktı

Dünya Kupası açılış töreninde Moskova'nın Luzhniki Stadı'nda kameralara takılan güzel sarışın, bir anda tüm dünyanın ilgisini çekmişti. En ateşli Dünya Kupası taraftarı olarak adlandırılan kadının ünü Rusya'yı aşarak tüm dünyaya yayıldı.

HAYRANLARI ARAŞTIRIP BULDU

Genç kadının kim olduğunu merak eden hayranları sonunda kimliğine ulaşmayı başardı. Salı günü oynanan Rusya-Mısır maçında kameralar göğsündeki yaka kartına zum yapınca, güzel kadının Natalya Nemchinova isimli cinsel içerikli film yıldızı olduğu ortaya çıktı. Rus güzelin Natali Nemtchinova, Natalia Andreeva, Delilah G, Danica, Amanda, Asya ve Annabell gibi takma isimlerle filmlerde rol aldığı anlaşıldı.

EURO 2016'YA DA GİTMİŞ

Sarışın güzel, Euro 2016 maçlarında da görülmüştü. 2007 yılında katıldığı güzellik yarışmasında Miss Moscow seçilen Natalya'nın Fransa'daki turnuvada da ateşli bir taraftar olarak tribünlerdeki fotoğrafları paylaşıldı.