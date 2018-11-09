Dünya ile Rekabet Edeceksek Eğitime Daha Çok Yatırım Yapmalıyız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye Cumhuriyeti, devletiyle, milletiyle eğer gelecekte dünya ile rekabet edecek, boy ölçüşecek ve onuruyla haysiyetiyle dik bir şekilde duracaksa bizim eğitime çok daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor." dedi.

Selçuk, hayırsever iş adamı Osman Ulubaş tarafından Köşk Mahallesi'nde yaptırılacak 24 derslikli ilkokul ile 8 derslikli anaokulu ve spor salonunun temel atma törenine katıldı.

Burada konuşan Selçuk, bu tür açılışlara katılmanın zahmet değil kendileri için zevk olduğunu söyledi.

Selçuk, "Türkiye'nin eğitim sistemi yükseldikçe bizim çocuklarımız, evlatlarımız yükseldikçe bu Cumhuriyet yükselecek demektir, bu ülke yükselecek demektir. Eğitimle ilgili olarak uzun yıllardır güzel çalışmalar ortaya koyuluyor. Son 16 yıldır da büyük mesafeler katedildi. Bundan sonra da geçmişteki bu başarılarımızın üzerine yeni basamaklar eklemek, eğitimdeki kalitenin, niteliğin artırılması için elimizden geleni hep beraber toplum olarak yapacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol göstericiliğinde, Türk eğitim sisteminin önümüzdeki yıllarda çok daha büyük mesafeler alacağına inandığını vurgulayan Selçuk, devletin, eğitim sisteminin yükselmesi, yücelmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini dile getirdi.

Bütün Türkiye'de özellikle Kayseri'de hayırseverlerin yaptıkları hizmetlerin kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini belirten Selçuk, "Biz devlet olarak elbette bazı binaları yapabiliriz ancak hayırseverlerin bu binaları yapıyor olmasının ayrı bir tadı, rengi var." dedi.

Bakan Selçuk, Osman Ulubaş'ın yaptığı bütün eserlerin listesinin olduğu broşürü katılımcılara göstererek, şöyle konuştu:

"Bunu her yerde taşımalıyız, göstermeliyiz. Bu okul için de bu ülkenin evlatları adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Buraya konulan her tuğlanın bizim memleketimizin geleceğinin aydınlanması için bir ışık olacağını asla unutmuyoruz, bunun farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti, devletiyle, milletiyle eğer gelecekte dünya ile rekabet edecek, boy ölçüşecek ve onuruyla, haysiyetiyle dik bir şekilde duracaksa gelecekte bizim eğitime çok daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Çünkü dünya çok farklı bir yere doğru gidiyor. Biz de eğitim vasıtasıyla kalkınmanın, yükselmenin öneminin, değerinin farkındayız. Sevgili öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin desteğiyle, sevgili yavrularımızın çabasıyla hep birlikte çok güzel işlere imza atacağız. Yeter ki Kayseri gibi kadim bir şehirdeki kadim hayırseverlerimizin yüreğindeki bu genişlik devam etsin, yeter ki Osman Ulubaş'ların arkadan yeni nesilleri gelsin, onlar da bu hayırlara devam etsin. Eğitimin değerinin farkındayız, bu değer arttıkça da çok daha mutlu, müreffeh, güçlü bir Türkiye'nin bizi beklediğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz."

Hayırsever Ulubaş da ömrü yettiğince bu tür hayırları yapmaya devam edeceğini belirterek, törene gelenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de kentte belediye olarak yaptıkları eğitim hizmetlerini anlattı.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, Ulubaş'a teşekkür belgesi takdim etti, protokol üyeleriyle temel atmak için butona bastı.

Törene, AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve Emrah Karayel, Vali Süleyman Kamçı, ilçe belediye başkanları ve öğrenciler katıldı.