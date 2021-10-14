Banksy'nin müzayede sonunda 'parçalanan' eseri 16 milyon sterline satıldı - Haberler
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BBC

Banksy'nin müzayede sonunda 'parçalanan' eseri 16 milyon sterline satıldı

BBC - Haberler | Dünya
Banksy'nin müzayede sonunda 'parçalanan' eseri 16 milyon sterline satıldı

Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin daha önce 'Kırmızı Balonlu Kız' adını taşıyan ve satıldıktan sonra kısmen parçalanan eseri, Perşembe günü yeniden Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıktı.

Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin daha önce 'Kırmızı Balonlu Kız' adını taşıyan ve satıldıktan sonra kısmen parçalanan eseri, Perşembe günü yeniden Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıktı.

Eser, rekor bir fiyatla 16 milyon sterline (201 milyon TL) satıldı.

Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eseri, 2018 yılında Sotheby's müzayede salonunda satıldıktan hemen sonra, çerçevesine yerleştirilmiş kesme cihazıyla kendisini imha etmeye başlamasıyla sanat dünyasını bir kez daha sarsmıştı.

Eseri daha önce açık artırmada satın alan koleksiyoncu, 1 milyon 100 bin sterlin ödemişti.

Üçte ikisi öğütülen eser, öğütüldükten sonra Love is in the Bin (Aşk Çöpte) adını almıştı.

Perşembe günü müzayede görevlisi Oliver Barker, açık artırmayı tamamladıktan sonra sanat eserinin "hâlâ orada" olması nedeniyle rahatladığını söyleyerek espri yaptı.

Barker, açık artırmayı başlatmadan önce, tablonun üç yıl önce satıldıktan sonra aynı müzayede odasında parçalandığında "beklenmedik bir performans sanatı parçası" haline geldiğini söyledi.

2,5 milyon sterlinlik fiyat teklifiyle başlayan müzayedede eserin fiyatı, çok sayıda kişinin teklif vermesi sonucu dakikalar içinde 10 milyon sterline ulaştı.

Daha sonra, teklif veren kişi sayısı azaldı, teklifler kademeli olarak 15 milyon sterlinlik rekor bir seviyeye tırmandı.

Özel bir yatırımcıyı temsil eden teklif sahibi Nick Buckley Wood, müşterisinin 16 milyon sterlinlik teklifini geride bırakacak biri olup olmadığını görmek için bir süre bekledi.

Diğer teklif veren kişi çekilince, Barker, "Bayanlar ve baylar, 16 milyon sterline Banksy'yi Sotheby's'de satıyoruz" dedi.

Barker, daha sonra satıldığını ilan ederken "Bu tokmağı indirmekten ne kadar korktuğumu anlatamam" deyince seyircilerden kahkahalar yükseldi.

'Gerçek bir ikon'

Sotheby's'in çağdaş sanat müdürü Alex Branczik, parçalamanın eseri "çok fazla yok etmediğini, bunun yerine yeni bir eser yarattığını" söyledi.

Branczik, "Bugün, bu eser, düzen karşıtı sanatın saygı duyulan bir mirasının varisi olarak kabul ediliyor" dedi ve onu "Banksy'nin zirvedeki sanat eseri ve yakın sanat tarihinin gerçek bir ikonu" olarak nitelendirdi.

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Haber: Banksy'nin müzayede sonunda 'parçalanan' eseri 16 milyon sterline satıldı - Haberler
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