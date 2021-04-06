Dünya Bankası borç erteleme süresinde uzatma istedi

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, G20 Grubu ülkelerine, Covid-19 pandemisi kaynaklı krezin etkilerinin sürdüğüne dikkat çekerek, geçen yıl başlatılan Borç Ödeme Erteleme Girişimi'nin (Debt Service Suspension Initiative - DSSI) süresini 2021 yılı sonuna kardar uzatılmasını istedi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, G20 Grubu ülkelerine, Covid-19 pandemisi kaynaklı krezin etkilerinin sürdüğüne dikkat çekerek, geçen yıl başlatılan Borç Ödeme Erteleme Girişimi'nin (Debt Service Suspension Initiative - DSSI) süresini 2021 yılı sonuna kardar uzatılmasını istedi.

G20 ülkeleri geçen yılın sonuna doğru yaptıkları açıklamalarda, DSSI kolaylığının süresini en azından 2021 Hazıran ayına kadar uzatabileceklerini duyurmuşlardı.

Malpass, G20 ülkelerinden gelecek böyle bir adımın, en yoksul ülkelerin, kaynaklarını pandeminin yarattığı sorunların üstesinden gelebilmek için kullanmalarına yardımcı olacağının altını çizdi. Malpass ayrıca, DSSI kapsamında 2020 sonuna kadar 5.0 milyar dolarlık kaynak oluşturulmasına katkı yapan ülkelere teşekkür etti ve Haziran sonuna kadar 7.3 milyar dolarlık yeni bir kaynak oluşturulabileceğini vurguladı.Malpass daha önce yaptığı bir açıklamada da, G20 ülkelerinin, dünyada yoksulluğun daha da derinleşmesini önlemek için borç ertelemesi gerektiğine dikkat çekmişti.Avrupa Birliği (AB) geçen Kasım ayında, G20 ülkelerinin "Borç Ödemelerini Erteleme Girişimi'ne (Debt Service Suspension Initiative - DSSI) 183 milyon euroluk destek verdiğini açıkladı.Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Kasım ayındaki açıklamasında, "Bugün Avrupa, çok taraflılığa ve borçların hafifletilmesine önemli bir katkı sağlıyor" dedi.Gentiloni, Uluslararası Para Fonu (IMF) borç erteleme fonuna yaptıklarını katkının, düşük gelirli ülkelerin borç yükleriyle başa çıkmaları konusundaki çabalarını desteklemekteki "kararlılıklarının bir başka göstergesi" olduğunu vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı