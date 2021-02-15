DSP Genel Başkanı Aksakal'dan PKK'nın 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin açıklama Açıklaması
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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan PKK'nın 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin açıklama Açıklaması

15.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:14
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan PKK'nın 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, topyekun bir planlamayla sınır ötesinde yuvalanmış tüm terör yuvalarının yerle bir edilmesi gerektiğini bildirdi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, topyekun bir planlamayla sınır ötesinde yuvalanmış tüm terör yuvalarının yerle bir edilmesi gerektiğini bildirdi.

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında terör örgütü PKK'nın uzun zamandır rehin tuttuğu 13 vatandaşı kalleşçe katletmesine sessiz kalınamayacağını belirtti.

Vatanı uğruna canını feda eden şehitlere bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve metanet dileyen Aksakal, şunları kaydetti:

"ABD'nin, terörün bal gibi yanında ve arkasında olduğunu anlamak için bugünleri yaşamamız gerekmiyordu. Bu katliam, asil ve yüce Türk devletinin yetkin sorumlularının intikam açıklamalarıyla geçiştirilebilecek sıradan bir olay değildir. Türk milleti güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti devleti de gücünü milletinden alır. Hiç vakit geçirilmeden ve hiçbir tereddüde mahal vermeden gereği yapılmalı, topyekun bir planlamayla sınır ötesinde yuvalanmış tüm terör yuvaları yerle bir edilmeli, taş üstünde taş bırakılmamalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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