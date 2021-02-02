DSİ, Tunca Nehri için de "sarı alarm" verdi
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DSİ, Tunca Nehri için de "sarı alarm" verdi

02.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:18
DSİ, Tunca Nehri için de

Devlet Su İşleri (DSİ), Edirne'den geçen Tunca Nehri için "sarı alarm" verdi.

Devlet Su İşleri (DSİ), Edirne'den geçen Tunca Nehri için "sarı alarm" verdi.

Tunca Nehri'nin debisi, kaynağını aldığı Bulgaristan'daki havzada ve Edirne'deki sağanaklar nedeniyle 3 günde 5 kat arttı.

DSİ'nin son ölçümünde saniyede 107 metreküp akışa ulaşan nehir için "sarı alarm" durumuna geçildi.

Nehir suları, yatağının daraldığı Sarayiçi Adası'nda Fatih Köprüsü civarında yer yer çevreye yayılmaya başladı.

DSİ sabah saatlerinde de Ergene Nehri için "sarı alarm" vermişti.

-Tunca 2 hafta önce taşkın yapmıştı

Havzasındaki etkili yağışların ardından 2 hafta önce debisi 20 kat artarak saniyede 211 metreküp/saniye seviyelerine yükselen Tunca Nehri, özellikle Sarayiçi Adası'nda taşmış, nehre yakın tarım arazileri suyla dolmuş ve bazı köy yolları ulaşıma kapanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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