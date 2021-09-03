DS Automobiles'den eylül ayına özel kampanya

Tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinde öne çıkan DS Automobiles, eylül ayında avantajlı satın alma fırsatları sunuyor.

Tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinde öne çıkan DS Automobiles, eylül ayında avantajlı satın alma fırsatları sunuyor.

DS Automobiles açıklamasına göre, marka, sonbaharda DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere özel cazip satın alma teklifleri, yüzde 0 faizli kredi fırsatları ya da takas desteği getiriyor.

Markanın eylül ayı kampanyası kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 Crossback E-Tense 4X4, yüzde 0 faizli kredi ya da takas desteği seçeneğiyle satışa çıkıyor. Tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinde öne çıkan DS 7 Crossback modeli için ise yüzde 0 faizli kredi ya da 40 bin TL'ye varan takas imkanı tanınıyor. Eylül ayında DS 7 Crossback Opera PureTech 225 modelini alanlara yarı otonom sürüş imkanı sağlayan DS Connected Pilot sürüş yardımcısı ücretsiz olarak sunuluyor.

Açıklamaya göre, DS 7 Crossback E-Tense 4X4 modeli, gücü ve esnekliği bir araya getiriyor. DS Automobiles'in Formula E Şampiyonası'ndan edindiği tecrübenin sonucu olarak geliştirdiği şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle desteklenen DS 7 Crossback E-Tense 4X4, günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak tam elektrikli sürüş menzili ile hem sessiz hem de çevreci bir karakter sunuyor.

Kaslı tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken DS 7 Crossback ise ikisi de tam otomatik şanzımanlar eşliğinde sunulan BlueHDi 130 dizel ve PureTech 225 benzinli olmak üzere güçlü ve verimli motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Düşük yakıt tüketimi, konforu, sessiz yolculuk vaadi ve sürüş dinamiği gibi birçok özelliğiyle de öne çıkan DS 7 Crossback'in "bir mücevher parçası" gibi parlayan tasarımıyla DS Active Led Vision LED ön farları ise modelin dış tasarımını daha da çekici hale getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak