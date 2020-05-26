(DRONE) İç Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın son gününde de sokaklar sessiz - SİVAS Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı'nın son gününde de cadde ile sokaklar boş kaldı.

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı'nın son gününde de cadde ile sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında bugün saat 24.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla, Sivas'ta Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı başta olmak üzere birçok noktada güvenlik güçleri denetim yapıyor.

Cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf olan az sayıda vatandaş görüldü. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda tüm araçlarda belge kontrolü gerçekleştiriyor.

Vatandaşların, yürüme mesafesindeki fırınlardan ekmek almalarına müsaade ediliyor.

Kaynak: AA