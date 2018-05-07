Drogba Top toplayıcıların Suyunu İçti, Asisti Yaptı
Futbol hayatına ABD'de devam eden Didier Drogba'nın, top toplayıcıların suyunu içtikten sonra kullandığı korner vuruşu golle sonuçlandı.
Bir dönem Galatasaray'da oynayan tecrübeli futbolcu Didier Drogba ABD'de gündem oldu.
Korner kullanmadan önce top toplayıcıların suyunu için yıldız futbolcu bu sırada genç takım arkadaşına ön direğe koşmasını işaret etti.
Didier Drogba'nın kullandığı kornere iyi yükselen Jason Johnson attığı muhteşem kafa golüyle maçta durumu 3-3'e getirdi.
DROGBA GALİBİYETİ GETİRDİ
Bu golden yalnızca 7 dakika sonra Drogba sahneye çıktı ve penaltıdan attığı golle takımını 4-3 öne geçirdi ve karşılaşma bu golle sonuçlandı.
YORUMLAR (6)
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AKP den nefret ediyorum ülkeyi batırdı doların hali ne oldu böyle?Cevap Yaz 3 Yayından KaldırMİSURLİ : spor haberine bu yorum ne cahil insanlar var bu cahillerle oylarımız aynı yazık bunlara fazla nefes artıkları..1 Yayından Kaldır
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Drogba efsanedir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bizde su içip sahada yuvalanan biri var siz bildiniz onu dun hekm ve sov da onlardı hanı 9 kişi kalan bursayı zor yendıler hanı hakem takımı var cok anlattım bastan bılmıstınız zatenCevap Yaz 3 1 Yayından KaldırFENERBAHÇE ADAMIINN.... : aahah keşke dembabayıda fikret ormanın maçtan önceki açıklamalarını söylesen dün gs maçında soner Aydoğdu penaltıyı nasıl kaçırdı onuda söylesen1 Yayından Kaldır