Drogba Top toplayıcıların Suyunu İçti, Asisti Yaptı

Bir dönem Galatasaray'da oynayan tecrübeli futbolcu Didier Drogba ABD'de gündem oldu.

Korner kullanmadan önce top toplayıcıların suyunu için yıldız futbolcu bu sırada genç takım arkadaşına ön direğe koşmasını işaret etti.

Didier Drogba'nın kullandığı kornere iyi yükselen Jason Johnson attığı muhteşem kafa golüyle maçta durumu 3-3'e getirdi.

DROGBA GALİBİYETİ GETİRDİ

Bu golden yalnızca 7 dakika sonra Drogba sahneye çıktı ve penaltıdan attığı golle takımını 4-3 öne geçirdi ve karşılaşma bu golle sonuçlandı.