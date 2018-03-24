Dr. Acı: "Yaşlılık İkinci Çocukluk Çağıdır"

Mersin'in Bozyazı ilçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Hakan Acı, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla, sağlık personelinden oluşturduğu bir ekiple şehit ve gazi yakınları ile yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret edip, çiçek verdi.

Ziyaretlerde yaşlılarla tek tek ilgilenen ve sohbet eden Acı, ziyaret sırasında yaşlıların yüzündeki gülümseme ile gözlerindeki mutluluğun görülmeye değer olduğunu söyledi. Yaşlılığın insanın her anlamda zenginlik dönemi ve yaşlıların toplumun önemli değerleri olduğunu belirten Acı, "Yaşlılık ikinci çocukluk çağıdır. Mutluluğu saygıyı, sevgiyi, ilgiyi fazlasıyla hak ettikleri dönemdir. Bizlerin görevi ise bir gün yaşlanacağımızı unutmamız ve büyüklerimize sahip çıkarak onların kaliteli bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır" dedi.

Yaşlılıkla birlikte sağlık sorunlarının artabileceğine dikkat çeken Acı, yaşlıların düzenli sağlık kontrollerini yaptırmalarını, beslenmelerine dikkat etmelerini, ağız ve diş sağlığı, idrar kaçırma, göz problemleri, alzheimer ve depresyon yönünden takip edilmelerinin ve her gün düzenli fiziksel aktivite yapmalarının önemine vurgu yaptı. Acı, "Yaşlılarımız bizim için önemlidir. Temsilen ziyaret ettiğimiz büyüklerimiz huzurunda tüm yaşlılarımızın günlerini kutlar bir günün değil her günün onların günü olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yaşlılarda yapılan ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkür ettiler. - MERSİN