Down Sendromlu Kardeşimizin Ağlayan Arkadaşını Teselli Etmesi İçinizi Isıtacak

10.12.2019 00:14 | Son Güncelleme: 10.12.2019 00:14

Çoğu zaman hayatın karmaşasında iyilik ve empati kurmak gibi insancıl olayları unuturuz. İşte bu kardeşlerimiz bize bu duyguları hatırlatmışlar. Viral olan videoda ağlayan bir çocuk ve down sendromlu kardeşimizin ona sarılmasını görüyoruz. Eğlendirmek için de elinden geleni yapıyor.



