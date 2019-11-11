Dosta güven düşmana korku veren tatbikatta ilk gün tamamlandı

11.11.2019 20:25 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:31

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nın Marmaris açıklarında düzenlenen ilk günü tamamlandı.



Türk Deniz kuvvetlerinin iki yılda bir icra ettiği Doğu Akdeniz serisi davet tatbikatlarının 22.cisi, 11 Kasım'da sabaha karşı Aksaz Limanından ayrıldı. Gerçeğe dayalı hazırlanmış bir tatbikat senaryosu gereği, ilk gün 'asimetrik tehdit altında liman çıkışı eğitimi" ile başladı. Amacı "dost ve müttefik ülkeler arasında ki karşılıklı çalışabilirliği ve NATO'ya deklare edilmiş Türk yüksek hazırlık seviyeli deniz kuvveti (TURMARFOR) karargahının eğitilmesini sağlamak" olan tatbikat ilk gününde hazırlanan tatbikat senaryolarına bağlı kalarak görevleri icra etti.



İlk günün senaryosu gereği,TCG Sancaktar gemisi teröristler tarafından ele geçilirmiş sivil bir gemiyi tasvir ederken helikopter ile geminin pistine inen sat komandoları gemiyi güvenli bir şekilde terör unsurlarından arındırma eğitimi icra etti. Helikopter inmeden önce helikopter kaza kırım timi de hazır vaziyette görev başında idi.



Tatbikat esnasında 'Posta Çantası ' adı verilen uygulama da TCG Sancaktar gemisine TCG Barbaros gemisinden atılan ip ile bir halat oluşturulup kurulan düzenek ile karşı gemiden savaş sırasında gereken mühimmat, acil ihtiyaç gidermek amaçlı yapılan paket diğer gemiye geçiriliyor.Geçirilen paket alındıktan sonra yine diğer gemiye Denizin bilinmeyen geleneği olarak gemiden teşekkür mahiyetinde hediye gönderildi.



15 ülke 32 gözlemci 5 karargah subayı, 3 firkateyn, 2 deniz karakol uçağı 1 deniz karakol uçağı, 1 deniz özel kuvvet timi, 1 gemiye çıkma timi milli kontrolde iştirak edilen Doğu Akdeniz 2019 Davet Tatbikatı, 20 Kasım'da sona erecek - MUĞLA

Kaynak: İHA