Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 1 Ukrayna askeri öldü
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Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 1 Ukrayna askeri öldü

Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 1 Ukrayna askeri öldü
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 1 askerin yaralandığı bildirildi.

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Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 1 askerin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, dün gece yarısından saat 17.00'ye kadar ayrılıkçıların 5 kez ateşkes ihlali yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Donbas'ta ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan 1 askerin öldüğü ve 1 askerin yaralandığı aktarıldı.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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