Donald Trump ve Meclis Başkanı Pelosi arasında söz düellosu: "Dengesiz", "İşe yaramaz, deli"
Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi birbirlerine ''akıl sağlığının yerinde olmadığı'' yönünde hakaretlerde bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi birbirlerine "akıl sağlığının yerinde olmadığı" yönünde hakaretlerde bulundu.
Trump'ın, kendisine "Rusya soruşturmasının üstünü örttüğü" suçlamasını yönelten Demokrat Partili Pelosi'ye sert tepki göstermesiyle başlayan atışma, ikili arasında hakaretler içeren söz düellosuna dönüştü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com