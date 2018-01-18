Ankara- Samsun karayolu Sungurlu geçişi üzerinde bulunan ve dolgu yapılmadan kapatılan altgeçit karayoluna zarar verdi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşı tarafında yaşayan insanların kullanmaları için yapılan ve sonraki yıllarda talebi karşılamadığı için kapatılan iki alt geçitten biri olan ve ismini tarihi taş köprüden alan ' Taşköprü Altgeçidi' dolgu yapılmadan kapatıldığı için karayolunda çatlaklar meydana geldi.

Apartman sakinleri tedirgin

Yetkilileri aradıklarını fakat şu ana kadar hiçbir olumlu cevap alamadıklarını söyleyen apartman sakinleri, "Özellikle geceleri yüksek tonajlı arabalar geçtiği zaman deprem oluyor zannedip panikliyoruz. Yolda ciddi anlamda bir çatlak söz konusu. Daha büyük bir olayın yaşanmaması için yetkililerden yardım istiyoruz" dediler. - ÇORUM