Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 10 Şubat dolar, EURO!
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 10 Şubat dolar, EURO!

Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 10 Şubat dolar, EURO!

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,0875 bazında ilerleyen dolar bugün 8,0875

15 Nisan 2021, Perşembe döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,0875 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,0875 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

15 Nisan Perşembe yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :8,0900TL

Dolar alış fiyatı : 8,0850TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,6650 lira seviyesinde kapattı.

15 Nisan Perşembe günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,6700 TL

Euro alış fiyatı : 9,6600TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 11,1638 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,1081

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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