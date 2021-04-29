Dolar 8.21 lira, euro 9.96 lira, sterlin 11.47 lirada

Dövizler, Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporunu açıklayacağı güne, hafta ortasındaki düzeylerde başladı.

Dövizler, Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporunu açıklayacağı güne, hafta ortasındaki düzeylerde başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faiz oranını yüzde 0 ile 0.25 aralığında sabit bıraktı ve pandemiden etkilenen ekonomiye destek için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in faizleri ve tahvil alım programını değiştirmediği kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin ekonomik toparlanmasına yönelik daha iyimser bir yaklaşım sergilemesine rağmen para politikasındaki herhangi bir değişikliği değerlendirmeye başlamak "henüz vaktin gelmediğini" söyledi. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,379 ve 1,394 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.44 düşüşle 1,385.91 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.16 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.36 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.55 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1810 lira ve en yüksek 8.2146 lirayı gördükten sonra, 8.21 – 8.22 lira aralığında,euro en düşük 9.9254 lira ve en yüksek 10.0012 lirayı gördükten sonra, 9.96 – 9.97 lira aralığında,sterlin en düşük 11.4144 lira ve en yüksek 11.4889 lirayı gördükten sonra 11.47 – 11.48 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21221 - 1.21499 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21344 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "BIST 100'de son üç gündeki yükselişin ardından dün sınırlı bir düzeltme hareketi izledik. İşlem hacmi son bir yılın en düşük seviyelerinden biri olarak kayda geçti. Son haftalarda da gördüğümüz üzere oluşan hareketler piyasa katılımcılarından gerekli desteği bulamıyor. "Dünkü sınırlı kayıplara karşın endeksin son takip ettiğimiz düşüş trendi ve düzeltmede %38,2 seviyesinin bulunduğu 1.384 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarmış olması olumlu oldu.

"Dün de ifade ettiğimiz gibi açıklanan finansal sonuçların ve nisan vadeli sözleşmelerde vade sonuna yaklaşılmış olmasının hisse bazlı hareketleri ön plana çıkarabileceği ve volatilitenin artış kaydedebileceği göz önünde bulundurulmalı. Endekste direnç olarak 1,423 destek olaraksa bugün için 1,363 kritik olacaktır"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı