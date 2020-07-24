HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Dolar 6.84 lira, euro 7.94 lira, sterlin 8.71 lirada

ABD ile Çin arasında artan gerilimin yanında, açıklanan beklenenden kötü ekonomik verilerle gerileyen dolar iç piyasada bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.86 bandında tutunurken, ABD para birimi karşısında 1.16 sınırını da aşan euro 7.95 liraya kadar yükseldi.

Dolar 6.84 lira, euro 7.94 lira, sterlin 8.71 lirada
24.07.2020 09:08 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:12

ABD ile Çin arasında artan gerilimin yanında, açıklanan beklenenden kötü ekonomik verilerle gerileyen dolar iç piyasada bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.86 bandında tutunurken, ABD para birimi karşısında 1.16 sınırını da aşan euro 7.95 liraya kadar yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklendiği gibi, yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 118 bin 585 puan ile 119 bin 672 puan arasında hareket ettiği Perşembe gününü yüzde 0.81 artışla 119 bin 31 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.59, BIST Mali Endeks yüzde 0.42, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1.26 artıdaydı.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde, Perşembe günü 119,672'ye kadar yükselen BIST100'de öğleden sonra kar satışlarının etkili olduğuna işaret edilerek, şöyle denildi: "Önceki günlerde de bahsettiğimiz gibi yukarıda hafta içinde görülen 120.500 ile ikinci bir tepe oluşturarak bu bölgede güçlenen dirençler oluşturan endekste buraya yakın yerlerden pozisyon alımlarında risk yüksek seyretmeye devam ediyor. "Bugün satıcılı bir açılışla güne başlamasını beklediğimiz endekste bu hafta görülen dip seviyeler ile 22 günlük ortalamanın bulunduğu 117 bin civarı ilk destek olmaya devam ediyor."Bu seviyenin hemen altında ise bugün 116,500'de bulunan ana yükselen trendimiz bulunuyor. Bu trendin altına sarkılması teknik görünümü bozarak satışların sertleşmesine neden olabilir."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8361 lira ve en yüksek 6.8471 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,euro en düşük 7.9191 lira ve en yüksek 7.9536 lirayı gördükten sonra, 7.94 – 7.95 lira aralığında,sterlin en düşük 8.7066 lira ve en yüksek 8.7410 lirayı gördükten sonra 8.71 – 8.72 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.15900 - 1.16210 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16025 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın uluslararası piyasalar analizinde, ABD endekslerinin Perşembe günü, bir süredir devam eden tırmanışa son verdiği ve yüzde 1.0'in üzerinde düşüşler yaşandığına işaret edilerek, en fazla satışı gören majör endeksin Nasdaq olduğu vurgulandı: "Haftalık işsizlik başvuruları 1.3 milyon beklentisinin üzerinde 1.41 milyon olarak açıklandı. Devam eden başvurularda ise bir miktar düşüş görüldü."Dow Jones endeksi yüzde 1.3 değer kaybı ile 26652 seviyesinde Perşembe gününü sonlandırdı. Tüm sektörlerde değer kaybı kaydedilirken, ham madde sektöründe yüzde 3.4'lük satış endeksi aşağı çekti. Teknoloji yüzde 2.9, finansallar ve sağlık yüzde 1 geriledi. "Apple yüzde 4.6, Microsoft yüzde 4.4, Dow Inc yüzde 3.4 değer kaybetti. S&P 500 endeksi yüzde 1.2 değer kaybı ile 3236 seviyesinde kapandı. "Temel tüketim ve finansallardaki yatay kapanışlara karşılık, teknoloji yüzde 2.6 geriledi. Keyfi tüketim sektöründeki satış yüzde 2 civarında oldu. United Airlines yüzde 5 primi ile dikkat çekti. "Bilanço açıklayan Twitter, beklenti üzerinde zarar açıklayıp, gelir rakamında da beklentinin altında kalsa da, günlük aktif kullanıcı sayısının beklentileri aşması ile günü yüzde 4.0 primle kapattı. Hisse 40 seviyesinin üzerini test etti. "Amazon yüzde 3.7, Google yüzde 3.4, Facebook yüzde 3.0, netflix yüzde 2.5 geriledi. Nasdaq Comp. yüzde 2.3 değer kaybı ile 10461 seviyesinde kapandı. Kapanış sonrasında İntel bilanço açıklayacak."Avrupa endekslerinde işlem hacmi son bir ayın ortalamasının yüzde 25 ile yüzde 35 altında kaldı. DAX endeksi 13103 seviyesinde yatay kapanış yaptı. Tüketim sektörleri yüzde 1'in üzerinde primlenirken, finansallar yüzde 1.5, gayrimenkul yüzde 1.1 değer kaybetti. Daimler yüzde 4.3, Continental yüzde 2.6, BMW yüzde 2 primlendi. Wirecard yüzde 7 kayıp ile endeskte en fazla düşüş gösteren hisse oldu. Deutsche Bank yüzde 1.8 değer kaybetti. 

"FTSE 100 endeksi 6211 seviyesinde yatay kapandı. Teknoloji ve temel tüketim yüzde 2.5'tan fazla primlenerek endeksi yukarı taşırken, altyapı yüzde 1.7, finansallar, komünikasyon ve enerji yüzde 1 geriledi. 5034 seviyesinde günü sonlandıran CAC40 endeksi de diğer Avrupa endeksleri gibi yatay kapandı."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız Spor
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi Güncel
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık 3. Sayfa
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı 3. Sayfa
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaza saatler kala içeride çekilen son fotoğraf paylaşıldı Güncel
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaza saatler kala içeride çekilen son fotoğraf paylaşıldı
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna 'Gülpin' ismini koymaktı
Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna "Gülpin" ismini koymaktı
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Kamu bankaları ikinci el konutlar için kredi faiz oranını artırdı
Kamu bankaları ikinci el konutlar için kredi faiz oranını artırdı
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Trump'ın 'veto' tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Pınar'ın annesinden 'Katil tek değildi' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Pınar'ın annesinden "Katil tek değildi" iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Köpeği kurtarmak için kanala atlayan gencin cansız bedeni bulundu
Köpeği kurtarmak için kanala atlayan gencin cansız bedeni bulundu
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri 'Dünya Şampiyonu' ilan edildi
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri "Dünya Şampiyonu" ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Huysuz Virjin Murat Dalkılıç Michael Jackson Seyfi Dursunoğlu
Spor Can Bartu Yılmaz Vural Gökhan Gönül Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kemal Gülman Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Dolar 6.84 lira, euro 7.94 lira, sterlin 8.71 lirada - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 10:16:36. #1.15#
title