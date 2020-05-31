Dolandırıcılık suçundan aranan şahsı trafik polisleri kovalamaca sonrası yakaladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dolandırıcılık suçundan aranan şahsı trafik polisleri kovalamaca sonrası yakaladı

Denizli'de trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonrası yakalanırken, şahsın ehliyetsiz ve dolandırıcılık suçundan dolayı arandığı için açtığı ortaya çıktı.

Dolandırıcılık suçundan aranan şahsı trafik polisleri kovalamaca sonrası yakaladı
31.05.2020 01:36 | Son Güncelleme: 31.05.2020 01:36

Denizli'de trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonrası yakalanırken, şahsın ehliyetsiz ve dolandırıcılık suçundan dolayı arandığı için açtığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Üçgen Köprülü Kavşak mevkinde trafik polislerinin yaptığı denetimde polis 20 ZS 130 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Ancak sürücü polisi 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Kayalık Caddesi üzerinde yakalamayı başardı. Yapılan kimlik sorgulamasında isminin Orhan K., olduğu belirlenen şahsın ehliyetinin olmadığı ve dolandırıcılık suçundan dolayı arandığı tespit edildi. Bunun üzerine önce ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan dolayı trafik cezası kesilen şahıs ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi Haber
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Haber
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı Haber
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Haber
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Haber
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör aynı gün yakalandı
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör...
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Kocasını zehirlediği iddia edilen kadın, bir yıl sonra tutuklandı
Kocasını zehirlediği iddia edilen kadın, bir yıl sonra tutuklandı
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Bitlis Sehi ormanlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis Sehi ormanlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği Dragon fırlatıldı
Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği Dragon fırlatıldı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Rüştü Zorlu Adnan Menderes Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Yeliz Yeşilmen İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Metin Oktay Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mehmet Aurelio
Daha Fazla Haziran Antalya Fenerbahçe Beyaz Saray
Şu an buradasınız: Dolandırıcılık suçundan aranan şahsı trafik polisleri kovalamaca sonrası yakaladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 01:39:31. #1.14#
title