Dolandırıcılığın böylesi görülmedi
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Dolandırıcılığın böylesi görülmedi

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Dolandırıcılığın böylesi görülmedi Market reyonundan aldı, kasaya getirip iade etmek istedi Satın almadığı ürünü iade edip parasını aldı: Pişkin hırsız şok dedirtti Arnavutköy'de markete gelen bir kişi, reyondaki elektronik ürünlerini sanki daha önceden almış gibi iade etti ve parasını...

19 yaşındaki genç, çalıştığı markette kafasına sıkılmış halde bulundu
19 yaşındaki genç, çalıştığı markette kafasına sıkılmış halde bulundu

Dolandırıcılığın böylesi görülmedi

Market reyonundan aldı, kasaya getirip iade etmek istedi

Satın almadığı ürünü iade edip parasını aldı: Pişkin hırsız şok dedirtti

İSTANBUL - Arnavutköy'de markete gelen bir kişi, reyondaki elektronik ürünlerini sanki daha önceden almış gibi iade etti ve parasını çalarak kayıplara karıştı. Pişkin hırsızın o anları kameraya yansıdı.

Olay, Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen bir şahıs, reyonları dolaşmaya başladı. Şahıs, bir reyonda bulunan elektronik ürünlerini sanki daha önce marketten almış gibi kasaya getirip iade etmek istediğini söyledi. Kasa da aslında hiç satın almadığı ürünleri iade eden ve parasını alan şahıs,daha sonra marketten çıkarak hızla uzaklaştı. O anlar ise marketin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Dolandırıcılığın böylesi görülmedi
Dolandırıcılığın böylesi görülmedi
Dolandırıcılığın böylesi görülmedi
Dolandırıcılığın böylesi görülmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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