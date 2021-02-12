ZONGULDAK - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin
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ZONGULDAK - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin

12.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:34

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Zonguldak'ta diğer zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi Madenci Anıtı önü sakinleşti.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, polis ekipleri de bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.

ZONGULDAK - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin
ZONGULDAK - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin
ZONGULDAK - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin
ZONGULDAK - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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