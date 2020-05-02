Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
02.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:44

Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Düzce, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Düzce, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara gıda ve hijyen paketi desteği sürüyor.

Bu kapsamda Kılavuz Gençlik bünyesinde çalışan genç gönüllüler de koli dağıtımına katkı sağlıyor.

Dağıtım esnasında Kılavuz Gençlik Yazılım Geliştirme biriminin yaptığı "Akıllı Rota Planlayıcı" uygulamasını kullanan gençler, adresleri kolayca bularak paketleri ihtiyaç sahiplerine hızlıca götürebiliyor.

Ayrıca, gençlerin evde kalış sürecine destek için hazırlanan videolar Kılavuz Gençlik Facebook, Twitter, İnstagram ve Youtube kanallarından günün belli saat aralıklarıyla paylaşılıyor.

Bunun yanı sıra Evde Kal Sporsuz Kalma, Evde Deney-in, Ödüllü Bilgi Yarışmaları ve Youtube Canlı Yayınları gerçekleştiriliyor.

Karabük

Karabük'te, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan aileleri ziyaret etti.

Ürkmezer, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu ile gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında, hayırsever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım paketlerini ailelere ulaştırdı.

Salgına karşı en önemli silahın bireysel izolasyon ve sosyal mesafe olduğunu hatırlatan Ürkmezer, Vefa Sosyal destek Grubu'nun tedbirler neticesinde evlerinden çıkamayan vatandaşları yalnız bırakmadığını söyledi.

Bolu

Bolu genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler devam ediyor.

Kentin ortasından geçen ve Ankara ile İstanbul arasında bağlantıyı sağlayan D-100 kara yolunun kent giriş ve çıkışında oluşturulan kontrol noktasında polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin koordinesinde yapılan uygulamada vatandaşların ateşleri ölçülüyor.

Kent genelinde de polis ve zabıta ekiplerinin denetimleri ve maske kontrolleri devam ediyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve bariyerlerle giriş ve çıkışları kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'nde maske kontrolü yapılıyor.

Bolu Belediyesi ekipleri tarafından da kentte dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Türk Kızılay Bolu Şube Başkanlığı tarafından Hükümet Meydanı'nda maske dağıtımı sürdürülüyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bolu genelinde, yaşlı ve engelli toplam 3 bin 472 aileye, devlet tarafından 2022 sayılı kanun kapsamında yapılacak olan mayıs ayı sosyal yardım ödemelerinin, valiliğin koordinesinde, 60 ekip marifetiyle bugünden itibaren hak sahiplerine evlerinde yapılmaya başladığını bildirdi.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesi ekiplerinin kentte dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.

Ekipler, kullanılmış maske ve eldivenlerin toplayarak, çöp konteynırlarını, atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Ekipler ayrıca yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin çeşitli yerlerine mama bırakıyor.

- Bartın

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde güzel havaların da etkisiyle şehir merkezindeki kalabalıkta artış gözlendiği ve bu durumunun devamı halinde koronavirüs mücadelesinde ulaşılan başarının tehlikeye gireceği belirtildi.

Bu durumun devamı halinde daha sert tedbir ve cezalara başvurulacağı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bundan böyle, merkez ve köylerde kolluk kuvvetleri ile daha sert tedbir ve cezalara başvuracağımızı, toplulukları ikaz etmeden en yüksek oranda ceza uygulayacağımızı, gerekirse zor kullanarak topluluklara müdahale edeceğimizi, seyahat sınırlamaları getirileceğini ikazen duyuruyoruz. Toplumun sağlığı, kişilerin bireysel tercihlerine feda edilmeyecektir. İş yerlerinin tekrar açılması, insanların işlerine kavuşması, ölümlerin olmaması, insanların hastanelerde acı çekmemesi, en önemlisi Bayramı huzur ve sağlıkla yaşayabilmek için alınan tedbirlere uyulması mutlaka gereklidir."

Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan İstanbul Caddesi'ne girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri ise caddeye giriş noktalarında maskesi olmayanlara maske veriyor.

Polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarıyor.

Düzce Belediyesi maske üretimine Kültür İşleri Müdürlüğünde kurulan atölyede devam ediyor.

Türk Kızılay ve Vefa grupları 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan ve 20 yaş altı ihtiyacı olan vatandaşların yardım ederek, çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de otobüs, cadde sokak ve kamu kurumlarındaki temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını şehrin her noktasında yürütüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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