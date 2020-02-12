Doğu karadeniz'de, 3 ilde okullara kar tatili
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Doğu karadeniz'de, 3 ilde okullara kar tatili

Doğu Karadeniz'de, 3 ilde okullara kar tatiliDOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'nin genelinde, Rize'nin ise merkez ve 7 ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

12.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:15
Doğu karadeniz'de, 3 ilde okullara kar tatili

'de, 3 ilde okullara kar tatili

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle ve 'nin genelinde, 'nin ise merkez ve 7 ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'nin genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Rize'de ise merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin yarın izinli sayılacakları açıklandı. Rize Valiliği, Çamlıhemşin ve Pazar ilçe genelinde ise yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

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: Doğu karadeniz'de, 3 ilde okullara kar tatili
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