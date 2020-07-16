Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek Doğu Anadolu Bölgesinde, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesinde, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Kars ile Ardahan'da 10, Erzurum'da 11, Erzincan ile Ağrı'da 15 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 31, Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA