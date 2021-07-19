Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

Ağrı Hayvan Borsası'nın drone ile görüntülenmesi Hayvan pazarındaki hareketlilik Besiciler ile alıcılar arasındaki sıkı pazarlıklar Besici İkram Ünal ile röportaj - Ağrı Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentlerden Ağrı'da da hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.