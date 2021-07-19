Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu
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Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı Hayvan Borsası'nın drone ile görüntülenmesi Hayvan pazarındaki hareketlilik Besiciler ile alıcılar arasındaki sıkı pazarlıklar Besici İkram Ünal ile röportaj - Ağrı Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentlerden Ağrı'da da hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Ağrı Hayvan Borsası'nın drone ile görüntülenmesi

Hayvan pazarındaki hareketlilik

Besiciler ile alıcılar arasındaki sıkı pazarlıklar

Besici İkram Ünal ile röportaj - Ağrı

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentlerden Ağrı'da da hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Binlerce küçük ve büyükbaş hayvanın bulunduğu pazarda, besiciler ile alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Öte yandan sağlık ekipleri hayvan pazarının girişinde stant kurarak isteyenler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında aşılıyor.

Besici İkram Ünal, AA muhabirine, bir tonun üzerindeki boğasını satmak için pazardaki bekleyişini sürdürdüğünü anlattı.

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu
Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu
Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu
Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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