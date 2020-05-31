Doğu Akdeniz'in sağlık üssü Mersin Şehir Hastanesi "normalleşme sürecine" hazır
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Doğu Akdeniz'in sağlık üssü Mersin Şehir Hastanesi "normalleşme sürecine" hazır

Doğu Akdeniz'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına önemli katkı sunan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, haziranın ilk haftası uygulamaya başlanacak yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı.

Doğu Akdeniz'in sağlık üssü Mersin Şehir Hastanesi
31.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:01

Doğu Akdeniz'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına önemli katkı sunan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, haziranın ilk haftası uygulamaya başlanacak yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 1 Haziran itibarıyla başlayacağını duyurduğu yeni dönem için hastanede düzenlemeler yapıldı.

Danışma ve bekleme alanları sosyal mesafe kurallarına uygun dizayn edilirken, polikliniklere ve çevrelerine uyarı metinleri asıldı.

Vatandaşların, randevularından 15 dakika önce alınacakları hastanenin poliklinik girişlerinde, ateş ölçümü ve maske kontrolü de yapılacak.

Hastaların, muayene olacağı doktorların odasına tek başına girebileceği düzenlemeyle de bekleme alanlarındaki yığılmaların önüne geçilecek.

Ziyaretçi yasağının devam edeceği yataklı servislerde, refakatçi değişimine izin verilmeyecek.

"Direkt polikliniklere gelme dönemini kapatıyoruz"

İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü, salgında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de fiziki altyapı ve teknolojik açıdan eksiksiz hizmet verdiğini söyledi.

Bahçacı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda zamanında alınan tedbirlerle kentin, vakanın en az görüldüğü illerden biri olmayı başardığını belirterek, hastanenin tam donanımlı hizmetiyle bu başarıda önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Salgının, Türkiye'de hız kestiğini aktaran Bahçacı, "Vaka sayıları azalıp iyileşen hasta sayıları artmaya, ölüm oranları da azalmaya başladı. Koronavirüs öncesindeki sosyal hayatla sonrasındaki sosyal hayatta farklılıklar olacak. Marketler, alışveriş merkezleri, camiler gibi yerlerde planlanan kontrollü sosyal hayat, artık hastanelere girerken de kontrollü olacak." ifadelerini kullandı.

"Yeni normal dönem" için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene sürecine ilişkin düzenlemeler yapıldığını anlatan Bahçacı, şöyle konuştu:

"Direkt polikliniklere gelme dönemini kapatıyoruz. Hastaneye gitmeden önce Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182 hattı üzerinden randevumuzu oluşturacağız. Randevudan 15 dakika önce hastanede olacağız. Maskesiz kesinlikle muayene yapılmayacak, temin edemeyenlere biz yardımcı olacağız. Hastanede artık uzun süre beklemeyeceğiz. Kontrollü sağlık sistemimizi başlatmış olacağız. Hastanemizde koronavirüsle ilgili muayene, tetkik ve tedavi işlemleri ayrı ve izole bir alanda yapılacak. 'Burası pandemi hastenesi, burada normal hastalar olmayacak' gibi bir yaklaşım söz konusu değil. Kovid-19 şüphelisi hastalarla diğer hastalar birbirini görmeyecek. MHRS sistemi üzerinden hastaneye gelecek olan hastalarımız yığılma oluşturmayacak. Bekleme alanlarında kontrollü ve mesafeli sosyal hayata uygun, hastaların yakın temasa geçmelerini engelleyecek tarzda bir düzenleme yaptık. Hastalarımız kendilerine tahsis edilen oturma alanında oturacak, süresi geldiğinde de muayene olacak."

"Elde ettiğimiz başarıyı kaybetmek istemiyoruz"

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Bahar Aydınlı da vatandaşın sağlığını korumak için yeni kararların alındığını ifade etti.

Polikliniklerde kontrollü ve randevulu muayene sürecine geçtikleri bilgisini veren Aydınlı, "Hepimiz normalleşmeye hazırlanıyoruz ama bu normal artık eski normalimiz değil. Hastanemiz salgın başladığından beri pandemi hastanesi olarak hizmet veriyor. Bu normalleşme sürecinin başlamasıyla da Kovid-19'lu hastaların tanı ve tedavisinde merkez olmaya devam edecek." dedi.

Aydınlı, kentin, salgın sürecinde iyi bir mücadele verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mersin adına başarılı geçen 3 aylık periyotta, rehavete kapılıp elde ettiğimiz başarıyı kaybetmek istemiyoruz. Sağlık hizmeti alabilmek herkesin hakkı ama vatandaşlarımızın bu normalleşme sürecinde MHRS ve Alo 182'den randevu alarak hastanemize gelmesi gerek. Hastane içerisinde sosyal mesafe kurallarını uygulamak adına düzenlemeler yaptık. Vatandaşların sağlık hizmeti almak için hastaneye tek gelmesi beklentisindeyiz. Bu tek başına gelemeyecekler için zorunluluk değil, yanlarında bir kişi gelebilir. Tüm alanlar hizmete sunulacak. Poliklinik önlerinde hastalarımızın beklemesini istemiyoruz."

Hastane bünyesinde kurulan Kovid-19 servisinin diğer polikliniklerden bağımsız bir şekilde hizmet vereceğini kaydeden Aydınlı, vatandaşların bu konuda endişeye kapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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