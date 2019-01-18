Doğankent Jandarma Karakolu Törenle Açıldı

Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Doğankent Belediyesi tarafından yenilenen jandarma karakolu, törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, devletin asli görevleri arasında güvenli sağlamanın yer aldığını vurguladı.

Türkiye'nin kendi silahını yapan, askeri malzemesini üreten bir ülke olduğunu aktaran Çakır, "Biz bir taraftan dünyanın en güzel ülkesinde, diğer taraftan da en sıkıntılı bölgesinde yaşıyoruz. Allah'a hamdolsun, Türkiye kendi silahını yapan, askeri malzemesini üreten bir ülke oldu. Neredeyse içeride teröristlerin tamamına yakını bertaraf edildi. Bölgede de ciddi söz sahibi olmaya başladık." dedi.

Doğankent'te Jandarma Karakol Komutanlığı'nın 2000 yılında açıldığını ancak suç oranının düşük olması nedeniyle kapatıldığını ifade eden Çakır, "Bizim karakollarımızdan asıl istediğimiz suçluyu yakalamaktan ziyade suçu önlemektir. Burası çok sayıda köye hitap ediyor. İnşallah hayırlı hizmetler yapılır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından karakol hizmete açıldı.

Törene İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Sorgun İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, belediye başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA