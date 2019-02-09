Doğadan Gelen Sağlık Europe Vital

Europe Vital , 30 yıla yakın tecrübesi ve doğal ürünleriyle müşterilerine hizmet veriyor. Europe Vital, ürün yelpazesini geliştirerek hem ülkemizde hem de yurt dışında hizmet vermeye devam ediyor.

Europe Vital firma sahibi Hikmet Uğurluoğlu, "1990 yılında Uğurluoğlu bitkisel yağ firması olarak hizmet vermeye başladık. Uzun süren tecrübe ve pazar deneyiminden sonra Europe Vital'i 2018 yılında piyasaya sunduk. Ürünlerimizin tamamı yerli. Kendi üretimimizi yapıyoruz, Konya Akşehir'de.4 bin metrekare alanda işinde uzman 20 personel ile bu ürünlerimizi müşterilerimize ulaştırıyoruz. Tıbbı aramotik yağların hepsi ürün yelpazemizde bulunuyor." dedi.

"BİZİM FARKIMIZ TECRÜBEMİZ"

"Sizi diğer firmalarda ayıran?" ya da "Sizi insanlar neden tercih etmeli?" soruna Hikmet Uğurluoğlu, sektörde oldukça tecrübeli olduklarını, 28 yıla dayanan bir geçmişe sahip olduklarını ve dededen toruna aktarılan bir bilgi birikimim ortada olduğunu sonradan bu işlere girmediklerini bu işin içinde doğduklarını ifade etti.

"YURT DIŞINDA TANINIR HALE GELMEK İSTİYORUZ"

Uğurluoğlu, "Bizim amacımızı müşterimize en doğru ürünü vermek ve onun ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak. Sattığımız ürünlerin insan sağlığını da faydaları oldukça fazla ve saymakla bitmez. Ürünlerimiz yüzde 100 doğal olduğu için kullanırken korkmalarına gerek kalmıyor. Hedefimizi ürün yelpazemizi geliştirmek ve yurt dışında tanınır hale gelmek istiyoruz." diye konuştu.