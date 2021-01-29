Diyetisyen Tuğçe Çeşmeli uyardı: Çocuklar 'tek tıkla' zararlı olan pek çok yiyeceğe kolayca ulaşabiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Diyetisyen Tuğçe Çeşmeli uyardı: Çocuklar 'tek tıkla' zararlı olan pek çok yiyeceğe kolayca ulaşabiliyor

29.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:33

Haberler.com'a konuk olan Diyetisyen Tuğçe Çeşmeli, sağlıklı beslenmeyle ilgili ipuçlarını bizimle paylaştı. Çeşmeli, Türkiye'de her 5 kişiden 1'inin obez olduğunu belirtirken, cezbedici pek çok lezzetin özellikle çocukları etkilediğini söyledi. "Çocuklar artık bir uygulamaya girerek istediklerini yiyebiliyor" diyen Çeşmeli, tehlikeye dikkat çeki.

Haberler.com'da Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Diyetisten Tuğçe Çeşmeli, beslenmeyle ilgili tecrübelerine dayalı bilgileri bizimle paylaştı. Sağlıklı beslenmeyle ilgili konuşan Çeşmeli "Akdeniz diyeti taraftarıyım. Tüm besin gruplarından hepsini almak gerektiği için bu diyeti seviyorum. Sofralarımızdan meyve, sebze, yoğurt ve proteini eksik etmemeliyiz" dedi.

Diyetisyen Tuğçe Çeşmeli uyardı: Çocuklar 'tek tıkla' zararlı olan pek çok yiyeceğe kolayca ulaşabiliyor

"KİLO VERMEK DÜMDÜZ BİR EĞRİ DEĞİLDİR"

Kilo vermenin uzun bir süreç olduğundan bahseden diyetisyen, "Kilo vermek dümdüz bir eğri değildir, inişleri ve çıkışları vardır. Vücudunuzun birdirenç noktası var ve önemli olan onu kırmak" dedi.

"KALORİYİ ARTIRMAK DA AZALTMAK DA DOĞRU DEĞİL"

Sadece diyet yaparak oturmanın da etkili sonuçlar vermeyeceğini söyleyen Çeşmeli "Fiziksel aktivite çok önemli. Öğün saatlerini de değiştirmemek gerekiyor. Kaloriyi artırmak nasıl doğru değilse, azaltmak da doğru değil" dedi.

"ÇOCUKLAR FAST-FOOD'A YÖNELİYOR"

Türkiye'deki her 5 kişiden 1'inin obez olduğunu belirten Çeşmeli "Çocuklarda durum daha kritik. Eskiden sokakta oynayan çocuklar şimdi evde vakit geçiriyor. Fast-food tüketimi had safhada. Evlerde pişen şeyler artık hazır alınıyor. Bir uygulamaya girerek istediğiniz her şeyi önünüze getirmek mümkün. Lezzet arttırıcılar ya da tatlandırıcılar çocukların iştahını artırıyor" diyerek durumun ciddiyetinin farkında varılmasını istedi.

Diyetisyen Tuğçe Çeşmeli uyardı: Çocuklar 'tek tıkla' zararlı olan pek çok yiyeceğe kolayca ulaşabiliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Sergen Yalçın Nihat Özdemir Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Aralık Evlilik Antalya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyetisyen Tuğçe Çeşmeli uyardı: Çocuklar 'tek tıkla' zararlı olan pek çok yiyeceğe kolayca ulaşabiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 16:33:16. #1.16#
title