Diyetisyen Tuğçe Çeşmeli uyardı: Çocuklar 'tek tıkla' zararlı olan pek çok yiyeceğe kolayca ulaşabiliyor

Haberler.com'a konuk olan Diyetisyen Tuğçe Çeşmeli, sağlıklı beslenmeyle ilgili ipuçlarını bizimle paylaştı. Çeşmeli, Türkiye'de her 5 kişiden 1'inin obez olduğunu belirtirken, cezbedici pek çok lezzetin özellikle çocukları etkilediğini söyledi. "Çocuklar artık bir uygulamaya girerek istediklerini yiyebiliyor" diyen Çeşmeli, tehlikeye dikkat çeki.

Haberler.com'da Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Diyetisten Tuğçe Çeşmeli, beslenmeyle ilgili tecrübelerine dayalı bilgileri bizimle paylaştı. Sağlıklı beslenmeyle ilgili konuşan Çeşmeli "Akdeniz diyeti taraftarıyım. Tüm besin gruplarından hepsini almak gerektiği için bu diyeti seviyorum. Sofralarımızdan meyve, sebze, yoğurt ve proteini eksik etmemeliyiz" dedi.

"KİLO VERMEK DÜMDÜZ BİR EĞRİ DEĞİLDİR"

Kilo vermenin uzun bir süreç olduğundan bahseden diyetisyen, "Kilo vermek dümdüz bir eğri değildir, inişleri ve çıkışları vardır. Vücudunuzun birdirenç noktası var ve önemli olan onu kırmak" dedi.

"KALORİYİ ARTIRMAK DA AZALTMAK DA DOĞRU DEĞİL"

Sadece diyet yaparak oturmanın da etkili sonuçlar vermeyeceğini söyleyen Çeşmeli "Fiziksel aktivite çok önemli. Öğün saatlerini de değiştirmemek gerekiyor. Kaloriyi artırmak nasıl doğru değilse, azaltmak da doğru değil" dedi.

"ÇOCUKLAR FAST-FOOD'A YÖNELİYOR"

Türkiye'deki her 5 kişiden 1'inin obez olduğunu belirten Çeşmeli "Çocuklarda durum daha kritik. Eskiden sokakta oynayan çocuklar şimdi evde vakit geçiriyor. Fast-food tüketimi had safhada. Evlerde pişen şeyler artık hazır alınıyor. Bir uygulamaya girerek istediğiniz her şeyi önünüze getirmek mümkün. Lezzet arttırıcılar ya da tatlandırıcılar çocukların iştahını artırıyor" diyerek durumun ciddiyetinin farkında varılmasını istedi.