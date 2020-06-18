Diyet menüsü alternatifi: Karnabahar salatası
Diyet listenize biraz renk katarak zayıflama sürecinize lezzet eklemek ister misiniz? Karnabahar salatasıyla menülerinize sağlık ve lezzet kazandırabilirsiniz.
Sağlıklı menüler oluşturmak istiyor ve diyet listenizi zenginleştirmek istiyorsanız karnabahar salatasını tercih edebilirsiniz.
GEREKLİ MALZEMELER
Küçük boy karnabahar
Küçük boy brokoli
2 diş sarımsak
Yarım limonun suyu
1 tane kırmızı biber
3 tane havuç
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
YAPILIŞI
Salatayı yapmaya karnabaharları az tuzlu suda haşlayarak başlayın. Haşlanan karnabaharları çiçek çiçek ayırarak salata tabağına alın.
Havuçları doğrayıp karnabaharları haşladığınız suda 5 dakika bekletin. Haşlanan havuçları süzüp karnabaharla karıştırın.
Brokolileri çiçek çiçek ayırıp iyice yıkayın ve karnabahar karışıma ilave edin.
Kırmızı biberleri ince ince doğrayıp haşlama suyunda birkaç dakika beklettikten sonra salata karışımına ilave edin.
Limon suyu, tuz ve zeytinyağını bir kasede harmanlayıp sos yaptıktan sonra karışıma ilave edin.
Salata karışımını servis tabağına alarak ikram edin. Afiyet olsun.