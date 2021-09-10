Diyarbakır Valisi Karaloğlu, 65 milyon liralık projelerin temelini atacak
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, 65 milyon liralık projelerin temelini atacak

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, 65 milyon liralık projelerin temelini atacak
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçireceği 65 milyon 258 bin 581 liralık 10 yatırımın temelini atacak.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçireceği 65 milyon 258 bin 581 liralık 10 yatırımın temelini atacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yol yapımdan gençlik hizmetlerine, kırsal hizmetlerden park ve bahçe yatırımlarına kadar Diyarbakırlıların yaşam kalitesini artıracak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor.

Vali Karaloğlu, yarın eski Mardin yolunda düzenlenecek törenle, Dicle, Hazro, 500 Evler Parkları, Bismil Parkı peyzaj düzenlemesi, Hani'de dekoratif aydınlatma, Fiskaya'da cam teras, eski Mardin yolu, Bismil ve Hani'de yol yapım, köprü ve sanat yapıları, Bağlar'da kapalı semt pazarı, Ali Emiri Bilgi Evi ve kırsal mahallelere yapılacak tarımsal amaçlı 55 havuzun temelini atacak.

Son bir yılda 410 milyon 830 bin liralık 80 projeyi hayat geçiren Büyükşehir Belediyesinin, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır surlarının restorasyonundan kırsal mahallelerdeki yolların yapımına kadar bütün alanlardaki projelerinde ise çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, kentte, sosyal aktiviteler için ortam ve olanak sağlamak, kent estetiğini iyileştirilmek hedefiyle çalışma ve projelerine devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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