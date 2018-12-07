Diyarbakır'da Otobüsle Kamyon Çarpıştı; Yaralılar Var Tüm Görüntüler
DİYARBAKIR ile Çınar ilçesi arasındaki karayolunda, otobüsle karşı yönden gelen kamyon çarpıştı.
DİYARBAKIR ile Çınar ilçesi arasındaki karayolunda, otobüsle karşı yönden gelen kamyon çarpıştı. Kazada, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaza akşam saatlerinde, Çınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır yönüne giden otobüsle, karşı yönden gelen kamyon çarpıştı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, bölgeye UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. - Diyarbakır