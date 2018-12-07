Diyarbakır'da Otobüsle Kamyon Çarpıştı; Yaralılar Var Tüm Görüntüler

Diyarbakır'da Otobüsle Kamyon Çarpıştı; Yaralılar Var Tüm Görüntüler

DİYARBAKIR ile Çınar ilçesi arasındaki karayolunda, otobüsle karşı yönden gelen kamyon çarpıştı.

Diyarbakır'da Otobüsle Kamyon Çarpıştı; Yaralılar Var Tüm Görüntüler

DİYARBAKIR ile Çınar ilçesi arasındaki karayolunda, otobüsle karşı yönden gelen kamyon çarpıştı. Kazada, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza akşam saatlerinde, Çınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır yönüne giden otobüsle, karşı yönden gelen kamyon çarpıştı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, bölgeye UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. - Diyarbakır

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