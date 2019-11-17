Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 76'ncı gününde

17.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:43

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önünde başlattığı oturma eyleminde 76 gün oldu.

Dağa 5 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'den gelen anne Necibe Çiftçi, yaptığı açıklamada, evladı gelinceye kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Büyük oğlu, 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği için 2017'de PKK'lılarca köyden kaçırılarak katledildiğini anlatan Çiftçi, "Çocuğumdan bir haber alana kadar buradan gitmeyeceğim." dedi.

HDP ve terör örgütü PKK'ya tepki gösteren anne Çiftçi, "Çocuğum okul okuyordu. Silah almasını istemiyorduk, o da istemiyordu. Zaten çocuğum küçüktü. Öğretmen veya polis olmayı istiyordu ama ona fırsat vermediler. Biz Türk bayrağı altında doğmuşuz, Türk bayrağı altında da öleceğiz." ifadelerini kullandı.

"Eylemimizi sürdüreceğiz"

Ağrı'dan gelerek 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem için eylemini sürdüren baba Yasin Kaya ise çocukları dağda olan anne ve babalara oturma eylemine katılmaları çağrısında bulundu.

Kızından bugüne kadar haber alamadığını dile getiren Kaya, "Ne bayramımız bayram oluyor. Her gün yemek yediğimde kızım gözümün önüne geliyor. Nasıl oldu? Nasıl kaçırıldı? Bu benim başıma neden geldi?" şeklinde konuştu.

Okul okurken kızının başarılı olduğunu anlatan Kaya, "Kızım hep bana büyüyünce 'Türkçe öğretmeni olmak istiyorum.' diyordu. Kızım, terör örgütü PKK'dan kaç gel,Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim ol. Allah'tan umut kesilmez. İnşallah gelir. 76 gündür buradayız, 76 sene de geçse eylemimizi sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA