Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar: "Sarığımızı cübbemizi rahat bırakın"
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Mehmet Bayraktutar, Diyanet Sen, Türkiye, TV, Güncel

Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar: "Sarığımızı cübbemizi rahat bırakın"

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, TV'de yayınlanan bir şov programında yalanlarını ört bas etmek isteyen hovarda tiplerin imam kılığına girmesini sert bir dille eleştirerek, "Sarığımızı cübbemizi rahat bırakın, sözde...

10.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:15
Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar:

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, TV'de yayınlanan bir şov programında yalanlarını ört bas etmek isteyen hovarda tiplerin imam kılığına girmesini sert bir dille eleştirerek, "Sarığımızı cübbemizi rahat bırakın, sözde esprilerinizi yalanlarınızı maskelemek için cübbemizi sarığımızı kullanmayın" dedi.


Diyanet-Sen Genel Merkezinden yapılan açıklamada Genel Başkan Mehmet Bayraktutar, toplumda özel bir saygınlığı gerektiren imamlık gibi bir makamın espri amaçlı da olsa yalancı, hovarda tipler tarafından kullanılıyor olması ve imamlık gibi son derece hassas peygamber mesleğinin birkaç davranış modeli ile idare edilebilecek bir meslek olarak gösterilmesi kabul edile bilir bir durum olmadığını belirterek," Senaryo gereği bir çok meslek rol icabı oynayabilecekken imamlığın seçilmesini de tesadüfi görmüyoruz. İmamlık mesleğin ötesinde bir duruş meselesidir ve halkımız bu duruşu gayet iyi bilmektedir" ifadelerini kullandı.


Söz konusu show programının tekrar tekrar yayınlanmasının imamlarımızı ve halkımızı rahatsız ettiğini belirten Bayraktutar, "Dizilerin ve TV programlarının özellikle çocukların ve gençlerin karakterindeki etkileri bilinen bir gerçektir. Onlara olumlu örnek alabilecekleri karakterler sunma yerine yalan söylemeyi normal sayan, insanları aldatan, gayri ahlaki ilişkiler içinde yaşayan modeller sunmak kendi ellerimizle geleceğimizi karartmaktır. RTÜK'ü bu tür dizi ve programlar konusunda gerekli işlemleri yapmaya davet ediyoruz" dedi.


Medyanın yıllarca Müslümanlar ve onların önderi konumundaki imamlar konusunda olumsuz bir imaj oluşturmak için elinden geleni yaptığına dikkati çeken Bayraktutar, "Maalesef bu olumsuz durum son yıllarda biraz düzelme gösterse de zaman zaman format değiştirerek yine karşımıza çıkmaktadır. Kalabalık kitlelere hitap eden tv kanallarının bu konuda çok daha seçici ve bilinçli hareket etmesi gerekmektedir. Televizyon yapımcılarını daha sağduyulu olmaya özellikle büyük bir kısmı Müslüman olan ülkemizde dini değerlerimizi dindar halkımızı rencide edici bu tür yapımlar konusunda dikkatli ve duyarlı davranmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Manşet

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