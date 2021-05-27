Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yarın açılacak Taksim Camisi'nin hayırlı olmasını diledi
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yarın açılacak Taksim Camisi'nin hayırlı olmasını diledi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yarın açılacak Taksim Camisi'nin hayırlı olmasını diledi
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın ibadete açılacak Taksim Camisi'nin İslam alemine ve Türk milletine hayırlı olmasını diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın ibadete açılacak Taksim Camisi'nin İslam alemine ve Türk milletine hayırlı olmasını diledi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mimarisi ve içerisinde yer alan bölümleriyle bir külliye olma özelliği taşıyan Taksim Camisi, 28 Mayıs'ta cuma namazı ile ibadete açılıyor. Cenab-ı Hak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin. Milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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