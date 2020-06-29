Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kudüs' açıklaması
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kudüs' açıklaması

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam dünyasında şahsi menfaatlerini düşünerek Kudüs'e ihanet manası taşıyan söz ve eylemlerde bulunan bazı kişi ve gruplar derhal bu hıyanetten vazgeçmelidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kudüs' açıklaması
29.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:08

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam dünyasında şahsi menfaatlerini düşünerek Kudüs'e ihanet manası taşıyan söz ve eylemlerde bulunan bazı kişi ve gruplar derhal bu hıyanetten vazgeçmelidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin Devleti Adalet Divanı'nın, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri 'ilhak planı'na karşı düzenlediği 'İşgale Karşı Barışa Destek Buluşması'nda konuştu. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen buluşmada Erbaş, Kudüs'ün en adaletli ve hoşgörülü yıllarını Müslümanların hakimiyetinde geçirdiğini ifade etti. Erbaş, "Kudüs, Müslümanların adil ve hoşgörülü yönetimlerinde farklı inançların birbirine saygı içerisinde varlığını devam ettirdiği örnek şehir olmuştur. İşgalciler, tüm ahlak ve hukuk ilkelerini ihlal ederek Kudüs'ün işgalini meşrulaştırmak istemektedir. Hukuk ve insanlık dışı uygulamalarla Müslümanların kendi mabetlerinde ibadet etmelerine dahi engel olmaktadır. Dini ve kültürel mirasa zarar vermekte, şehrin Müslüman kimliğini yok etmektedir" dedi.

Tüm insanlığın işgale karşı çıkmakla ve Kudüs'ü savunmakla yükümlü olduğuna vurgu yapan Başkan Erbaş, "Kudüs topyekün insanlığın hukuk, ahlak ve vicdan sınavıdır. Kudüs, İslam ümmetinin iman ve kardeşlik sınavıdır. Kudüs, sadece Filistinlilerin ya da Arapların değil, bütün Müslümanların ortak meselesidir. İnsaf ve vicdan sahibi Yahudiler de Kudüs'teki zulme karşı çıkmalıdır" ifadelerini kullandı. 'MÜSLÜMANLAR FİLİSTİN DAVASINI DAHA ÇOK SAHİPLENMELİ'Başkan Erbaş, İslam dünyasına da çağrıda bulunarak, "İslam dünyasında şahsi menfaatlerini düşünerek Kudüs'e ihanet manası taşıyan söz ve eylemlerde bulunan bazı kişi ve gruplar da derhal bu hıyanetten vazgeçmelidir. Tüm dünya Müslümanları Filistin davasını daha çok sahiplenmelidir. Müslümanlar, etnik ve mezhebe dayalı kısır çekişmelerden uzaklaşarak kendi meselelerini beraberlik ruhu ve kardeşlik hukuku içinde çözmelidir" diye konuştu.'İSLAM DÜNYASI BUNUN FARKINDA DEĞİL'Kudüs'te işgal ve zulmü engellemenin yolunun Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinden geçtiğine dikkat çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki, İslam dünyası güçlüdür. İslam dünyası zengindir. İslam dünyası bütün yeryüzüne iyilik ve adalet getirecek imkanlara sahiptir. Ama maalesef İslam dünyası bunun farkında değildir. İç çekişmeler, fitne ve tefrika içinde imkanlarını yeterince kullanamamaktadır. Biz her platformda Kudüs davamızı gündeme getiriyoruz. Bu vesileyle, her türlü işgal ve zulme rağmen yıllardır Mescid-i Aksa'nın muhafızlığını yapan Filistinli mazlum Müslümanların yanında olduğumuzu ve onlara her türlü desteği sunmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum."


Kaynak: DHA

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