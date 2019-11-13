Diyabet hastasının uçak kullanma hayali gerçek oldu

13.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:44

Samsun'da yaşayan diyabet hastası 14 yaşındaki Furkan Bütener'in uçak kullanma hayali, gerçeğe dönüştürüldü.

Zaman zaman Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şubesinde düzenlenen aktivitelere katılan lise birinci sınıf öğrencisi Furkan Bütüner, hayatında hiç yakından havaalanı ve uçak görmediğini, en büyük hayalinin ise uçak kullanmak olduğunu söyledi.

Bunun üzerine dernek yönetimi, 19 Mayıs Uçuş Akademisi ile irtibata geçerek sosyal sorumluluk projesi hazırladı.

Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şube Başkanı Dudu Yılmaz, proje kapsamında Bütüner'i Samsun Çarşamba Havalimanında faaliyet gösteren 19 Mayıs Uçuş Akademisine getirdi.

Burada pilotlar tarafından çiçekle karşılanan Bütüner, hayatında ilk kez havaalanı ve uçakları yakından görme fırsatı buldu.



19 Mayıs Uçuş Akademisi pilotu İsa Tayfunbaş, Bütüner'e uçaklar hakkında bilgi verdi ve kalkış öncesi yapılan teknik incelemeleri anlattı.

Daha sonra Bütüner, Tayfunbaş'ın idaresinde uçarak en büyük hayalini gerçekleştirdi. Uçuş sırasında Bütüner, Tayfunbaş'ın kontrolünde uçak kullanmanın da mutluluğunu yaşadı.



"Uçağa binerek uçmanın keyfini yaşadım"

Furkan Bütüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının en mutlu gününü yaşadığını söyledi.

Dört yaşından beri diyabet hastası olduğunu, vücuduna şeker testi ve insülin yapmak için günde en az 10 kez enjeksiyon uyguladığını belirten Bütüner, "Çok mutluyum. En büyük hayalim gerçek oldu. Uçağa binerek uçmanın keyfini yaşadım. 19 Mayıs Uçuş Akademisi yöneticilerine ve dernek başkanımıza nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum." ifadesini kullandı.

Dudu Yılmaz da dernek olarak her zaman diyabetli hastaların yanında olduklarını vurgulayarak, imkanlar doğrultusunda onların hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi hedeflediklerini, çocukların yüzünün gülmesinin kendilerini de mutlu ettiğini anlattı.

19 Mayıs Uçuş Akademisi İnsan Kaynakları Sorumlusu pilot Esra Öcal ise insanları havacılıkla buluşturmayı amaçladıklarını dile getirerek, sosyal sorumluluk projelerine de destek verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA