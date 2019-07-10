Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün dün (9 Temmuz) S-400...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün dün (9 Temmuz) S-400...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün dün (9 Temmuz) S-400 hava savunma sistemi tedariğimiz hakkında yaptığı açıklama, Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün dün (9 Temmuz) S-400 hava savunma sistemi tedariğimiz hakkında yaptığı açıklama, Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır." - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et