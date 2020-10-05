Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan açıklaması: İkili ilişkilerimizin daha da gelişeceğine...
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan açıklaması: İkili ilişkilerimizin daha da gelişeceğine...

05.10.2020 11:54 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:59
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan açıklaması: İkili ilişkilerimizin daha da gelişeceğine...

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kırgızistan'da yapılan parlamento seçimleri hakkında açıklamalarda bulunarak, "Seçimlerin ardından kurulacak hükümetin, stratejik ortağımız Kırgızistan'la ikili ilişkilerimizin ve her alandaki işbirliğimizin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz" denildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kırgızistan'da yapılan parlamento seçimleri hakkında açıklamalarda bulunarak, "Seçimlerin ardından kurulacak hükümetin, stratejik ortağımız Kırgızistan'la ikili ilişkilerimizin ve her alandaki işbirliğimizin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz" denildi.

Kırgızistan'da yapılan parlamento seçimlerinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Kırgız Cumhuriyeti'nde 4 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Parlamento seçimlerinin sonucunun dost ve kardeş Kırgızistan için hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimlerin ardından kurulacak hükümetin, stratejik ortağımız Kırgızistan'la ikili ilişkilerimizin ve her alandaki işbirliğimizin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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